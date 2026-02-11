BCCI Central Contract: कोहली-रोहित का हुआ डिमोशन! करोड़ों की सैलरी पर पड़ेगा असर; यहां समझे सारा कैलकुलेशन

BCCI central contracts: क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोनों को ग्रेडिंग में नीचे कर दिया गया है. नई लिस्ट में 30 खिलाड़ियों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, क्योंकि बोर्ड ने कथित तौर पर पिछले साइकिल में मौजूद टॉप-टियर ग्रेड A+ ब्रैकेट को खत्म कर दिया है.

कोहली और रोहित का डाउनग्रेड

कोहली और रोहित, जो पहले एलीट ग्रेड A+ कैटेगरी का हिस्सा थे, अब ग्रेड B में आ गए हैं. इस बदलाव से उनकी सालाना रिटेनरशिप कमाई पर असर पड़ने की उम्मीद है. पहले के कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर के तहत, ग्रेड A+ के खिलाड़ियों को हर साल 7 करोड़ रुपये मिलते थे, जबकि ग्रेड B वालों को 3 करोड़ रुपये मिलते थे. हालांकि BCCI ने अभी तक नए साइकिल के लिए बदले हुए रिटेनरशिप आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन डाउनग्रेड का मतलब है कि दोनों सीनियर खिलाड़ियों की सैलरी में कई करोड़ रुपये की कटौती होगी.

क्यों हुआ दोनों का डिमोशन?

उनके डिमोशन का मुख्य कारण सभी फॉर्मेट में उनका कम हिस्सा लेना लगता है. कोहली और रोहित दोनों ने T20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है और अब वे सिर्फ वन डे इंटरनेशनल के लिए उपलब्ध हैं. बोर्ड की कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में मल्टी-फॉर्मेट पार्टिसिपेशन को महत्व दिया गया है, जिसके कारण उन्हें निचले ग्रेड में रखा गया है. भारत के T20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी ग्रेड B में शामिल किया गया है क्योंकि वह भी ज़्यादातर एक ही फॉर्मेट में देश को रिप्रेजेंट करते हैं.

BCCI का नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर एक नजर

नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, ग्रेड A में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा शामिल हैं. ग्रेड B में कई जाने-माने नाम शामिल हैं, जिनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर शामिल हैं.