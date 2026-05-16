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KKR vs GT: खुद बाहर होने की नौबत, लेकिन गुजरात का खेल बिगाड़ सकती है केकेआर, देखें प्लेऑफ का गणित

GT Playoff Chances 2026: केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच शनिवार को ईडन गार्डन्स में मैच खेला जाएगा. इस मैच में गुजरात टाइटंस के पास जीत हासिल करके प्लेऑफ में जाने का मौका होगा. वहीं, एक हार केकेआर को प्लेऑफ की रेस से बाहर कर देगी.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 16, 2026 4:23:23 PM IST

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस.
कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस.


GT Playoff Chances 2026: आईपीएल 2026 के 60वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच भिड़ंत होने वाली है. कोलकाता को प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए इस मैच में किसी भी हाल में जीत हासिल करना जरूरी है. अगर केकेआर यह मैच हारती है, तो सीधे प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी. वहीं, गुजरात टाइटंस की टीम प्लेऑफ का टिकट पक्का करने से सिर्फ एक कदम दूर है. हालांकि केकेआर गुजरात का खेल बिगाड़ सकती है.

दरअसल, यह केकेआर और गुजरात का यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. ऐसे में केकेआर अपने होम ग्राउंड का फायदा उठा सकती है. अगर केकेआर अपने घर की परिस्थितियों का अच्छे से फायदा उठा पाती है, तो गुजरात के लिए प्लेऑफ का गणित बिगड़ जाएगा.

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केकेआर बिगाड़ेगी गुजरात का खेल?

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 की बेहद खराब शुरुआत की. शुरुआती कई मैचों में केकेआर की जीत का खाता भी नहीं खुला था. इसके बाद केकेआर ने वापसी करते हुए अगले 4 मैचों में लगातार जीत हासिल की. हालांकि फिर आरसीबी से हार का सामना करना पड़ा. केकेआर के पास अभी 3 मैच बाकी हैं. अब केकेआर का मुकाबला शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात की टीम से होने वाला है. अगर केकेआर अपने सभी मैच जीतती है, तो वह अधिकतम 15 प्वाइंट्स तक पहुंच पाएगी. इतना ही नहीं, अगर केकेआर की टीम गुजरात टाइटंस को हरा देती है, तो उनके लिए प्लेऑफ का गणित भी खराब हो जाएगा.

दरअसल, गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के पास अभी 16 प्वाइंट्स हैं. अभी गुजरात के पास 2 मैच बाकी हैं. गुजरात की टीम चाहेगी कि वह अपने दोनों मैच जीतकर टॉप-2 में अपनी जगह बनाए. हालांकि अगर गुजरात को केकेआर से हार मिलती है, तो वह 18 प्वाइंट्स तक ही पहुंच पाएंगे. ऐसे में गुजरात के लिए टॉप-2 में पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. दरअसल, आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी 18-18 प्वाइंट्स तक पहुंचने का मौका है.

KKR के लिए करो या मरो मुकाबला

केकेआर की टीम 16 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला खेलने वाली है. गुजरात के खिलाफ हार के साथ ही केकेआर प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो जाएगा. केकेआर ने इस सीजन अभी तक कुल 11 मैच खेले हैं. इनमें केकेआर को 4 जीत और 6 हार मिली है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है. केकेआर के लिए पिछले कुछ मैचों में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके दम पर केकेआर को जीत मिली है. इसके अलावा रिंकू सिंह और अंगकृष रघुवंशी लगातार बल्ले से अपना योगदान दे रहे हैं.

कब-कहां खेला जाएगा मैच?

केकेआर बनाम गुजरात टाइटंस का मैच 16 मई यानी शनिवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर होगा, जो शाम 7:30 बजे होगा.

ये भी पढ़ें:- KkR vs GT Predicted Playing XI: किसे मिलेगा मौका, कौन होगा बाहर? यहां जानें गुजरात-कोलकाता की संभावित प्लेइंग 11

Tags: Gujarat TitansIPL 2026Kolkata Knight Riders
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