Champions Trophy 2025: भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का फ़ाइनल फतह कर लिया है। पूरे भारत में जगह-जगह पर भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा है लेकिन मध्य प्रदेश के महू में यह जश्न लोगों पर भारी पड़ गया। दरअसल उपद्रवियों ने रात भर ऐसा तांडव मचाया कि बवाल हो गया है। इस घटना को लेकर एक मऊ मस्जिद का इमाम बेशर्मी पर उतर आया है।

इमाम का एक वीडियो सामने आया है। उसमें वह दलीलें दे रहा है कि यह जुलूस निकली कैसे? इस रुट में वो लोग क्यों आये? मौलाना यह भी कहता है कि किसने उन्हें परमिशन दी थी कि बाइक रैली निकालेंगे। हम लोग रात के 10 बजे नमाज पढ़ रहे थे। तभी ये सब जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। सुतली बम फोड़ा, जो मस्जिद के अंदर चला गया। इससे लोग भड़क गए और मामला बिगड़ता चला गया।

How come this procession was allowed? And if allowed, how did it enter this area? How many vehicles were allowed?

– Mhow Jama Masjid Imam objecting to the procession which was taken out to celebrate India’s victory in the Champions Trophy. https://t.co/msvvSRAnmo pic.twitter.com/gfVS26E5Gv

— Treeni (@TheTreeni) March 10, 2025