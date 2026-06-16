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IND A vs AFG A: ट्राई सीरीज के फाइनल में कैसे पहुंचेगी इंडिया ए? जीतकर भी हो जाएगी बाहर, जानिए समीकरण

IND A vs AFG A: इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए के बीच 17 जून को ट्राई नेशन सीरीज का अहम मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच इंडिया ए के लिए करो या मरो का मुकाबला होगा. अगर भारत को इस मैच में हार मिली, तो वह सीधे फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 16, 2026 5:13:40 PM IST

ट्राई सीरीज के फाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया?
ट्राई सीरीज के फाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया?


India A Qualification Scenario: इन दिनों इंडिया ए की टीम श्रीलंका में ट्राई नेशन वनडे सीरीज खेल रही है. इस सीरीज में इंडिया को लगातार 2 मैचों में हार झेलनी पड़ी है, जिसकी वजह से फाइनल की राह मुश्किल हो गई है. इंडिया ए ने पहले मैच में श्रीलंका को हराया था. इसके बाद अफगानिस्तान ए के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. फिर श्रीलंका ए के खिलाफ भी इंडिया ए को हार झेलनी पड़ी. अब इंडिया ए का अगला मैच 17 जून को अफगानिस्तान ए के खिलाफ होने वाला है, जो करो या मरो का मुकाबला होगा. अगर टीम इंडिया को इस मैच में हार मिलती है, तो उसके ट्राई सीरीज के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि इंडिया ए के क्वालीफिकेशन समीकरण…

क्या टीम इंडिया फाइनल में जा पाएगी?

ट्राई नेशन ए सीरीज के प्वाइंट्स टेबल में इंडिया ए दूसरे नंबर पर है. भारत ए को 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार मिली है. वहीं, श्रीलंका 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ पहले नंबर पर है. इसके अलावा अफगानिस्तान ए 2 मैच में 1 जीत और 1 हार के साथ तीसरे नंबर पर है. अब इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच अगला 17 जून को मैच खेला जाएगा. अगर इस मैच में अफगानिस्तान जीतती है, तो वह दूसरे नंबर पर आ जाएगी, जबकि इंडिया ए तीसरे नंबर पर चली जाएगी.

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ऐसे में अगर इंडिया ए को फाइनल में जाना है, तो अफगानिस्तान ए के खिलाफ किसी भी हाल में जीत दर्ज करनी होगी. इससे इंडिया के फाइनल में जाने की उम्मीदें काफी बढ़ जाएंगी. हालांकि इसके बावजूद भी इंडिया ए का फाइनल में क्वालीफिकेशन पक्का नहीं होगा.

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जीतने के बाद भी बाहर होगी इंडिया ए!

अगर इंडिया ए 17 जून को अफगानिस्तान ए के खिलाफ जीत जाता है, तो भी उसे फाइनल का टिकट नहीं मिलेगा. इंडिया ए चाहेगी कि अफगानिस्तान को अपने आखिरी मैच में श्रीलंका ए से हार का सामना करना पड़े. वहीं, अगर अफगानिस्तान अपने आखिरी मैच में जीतती भी है, तो वह मामूली अंतर से जीते.

अगर ऐसा होता है कि नेट रन रेट के आधार पर इंडिया ए के क्वालीफाई कर सकता है. हालांकि यह सिनेरियो तभी बनेगा, जब भारतीय टीम अपने आखिरी मैच में अफगानिस्तान ए को हरा दे. वहीं, अगर मैच बारिश से धुल गया, तो इंडिया ए फाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा. अगर ऐसा हुआ, तो अफगानिस्तान को फाइनल में जाने के लिए सिर्फ श्रीलंका ए को हराना होगा.

कब खेला जाएगा फाइनल?

ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल मुकाबला 21 जून को खेला जाएगा. यह मुकाबला दांबुला के रंगीरी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो सुबह 10 बजे शुरू होगा.

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