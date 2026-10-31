Hong Kong Sixes: पहले पाकिस्तान ने हराया, अब UAE ने भी किया बुरा हाल, भारत की दूसरी शर्मनाक हार

Hong Kong Sixes 2026: भारतीय टीम का हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2026 (Hong Kong Sixes 2026) में बेहद खराब प्रदर्शन रहा. पहले भारतीय टीम को शुक्रवार (30 अक्टूबर) को पाकिस्तान के खिलाफ शर्मनाक हार मिली. इसके बाद यूएई ने भी भारतीय टीम को बुरी तरह हरा दिया. भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि टीम इंडिया यूएई को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचेगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ. इस हार के साथ ही भारतीय टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. यूएई के खिलाफ भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 94 रन बनाए.

भारत की ओर से टी नटराजन ने सबसे ज्यादा 14 गेंदों पर 38 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 3 चौके और 4 छक्के लगाए. इसके अलावा बाकी के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए. इसके जवाब में उतरी यूएई की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए सिर्फ 4.2 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया. यूएई के कप्तान खालिद शाह ने 14 गेंदों में 52 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 6 छक्के लगाए. उनके अलावा सलामी बल्लेबाज अंश टंडन ने 12 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली. इसके दम पर यूएई ने 6 विकेट से जीत दर्ज की.

पाकिस्तान से भी मिली थी हार

इससे पहले भारतीय टीम को शुक्रवार को पाकिस्तान के खिलाफ बुरी तरह हार मिली थी. उस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 88 रन बनाए थे. भारत की ओर से शशांक सिंह ने 11 गेंद पर 40 रनों की पारी खेली थी. इसके जवाब में उतरी पाकिस्तानी टीम ने सिर्फ 3.5 ओवर यानी 23 गेंद में टारगेट हासिल कर लिया. पाकिस्तान के कप्तान अब्बास अफरीदी ने सिर्फ 8 गेंद पर 35 रन बनाए. उनके अलावा ख्वाजा नफे ने 12 गेंद पर 41 रनों की पारी खेली. इसके दम पर पाकिस्तान ने 4 विकेट से मुकाबला जीत लिया.

इंग्लैंड ने भी भारत को हराया

हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2026 से बाहर होने वाली टीमों के बीच अलग से सेमीफाइनल और फाइनल के मैच खेले जाते हैं. भारतीय टीम का सेमीफाइनल में मुकाबला इंग्लैंड से हुआ. इस मैच में भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा. इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 3 रनों से रोमांचक मैच में हराया. इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट खोकर 124 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम 6 ओवर में 121 रन ही बना पाई. भारत की ओर से राहुल तेवतिया ने 14 गेंद पर 56 रनों की तूफानी पारी खेली. उनके अलावा शशांक सिंह ने 29 और कप्तान क्रुणाल पांड्या ने 28 रन बनाए, लेकिन भारत 3 रनों से मैच हार गया.