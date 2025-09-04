Home > खेल > Hockey Asia Cup Live Streaming : क्या टीम इंडिया तोड़ पाएगी मलेशिया का जलवा? कोरिया-चीन भिड़ंत पर फैंस की धड़कनें तेज

Hockey Asia Cup Live Streaming : आज हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण का मुकाबला होने वाला है और जिससे ये मुकाबला होगा वो है भारत और मलेशिया, जानें पूरा अपडेट-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: September 4, 2025 13:53:00 IST

Hockey Asia Cup Live Streaming : हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण, यानी एशिया कप 2025, आज से बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में सुपर 4 के मुकाबलों के साथ आगे बढ़ेगा. भारत की टीम आज मलेशिया के साथ खेलेगी और जीत की पटरी पर लौटने की कोशिश करेगी. मलेशिया अभी तक टूर्नामेंट की ऐसी टीम है जिसने अपने चारों मैच जीते हैं.

वहीं, दूसरे मैच में कोरिया और चीन की टक्कर होगी. कोरिया ने भारत के खिलाफ पिछला मैच ड्रॉ किया था, वहीं चीन को मलेशिया ने हरा दिया था.

Hockey Asia Cup Live Streaming  : कोरिया vs चीन (शाम 5 बजे)(Korea Vs China )

भारत से ड्रॉ खेलने के बाद, कोरिया अब चीन से भिड़ेगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार को मलेशिया ने चीन को हरा दिया था. ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत जरूरी है. अगर इस बार कोरिया हार जाता है तो अगला मैच मलेशिया से हर हाल में जीतना होगा और साथ ही उम्मीद करनी होगी कि मलेशिया भारत को भी हराए. अगर चीन हारा, तो वो सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा.

Hockey Asia Cup Live Streaming  : भारत vs मलेशिया (शाम 7:30 बजे)(India vs Malaysia )

दोनों ही टीमें अभी तक टूर्नामेंट में हारी नहीं हैं, लेकिन मलेशिया ने अपने चारों मैच जीते हैं और फाइनल की रेस में सबसे आगे है. अगर मलेशिया ये मैच जीतता है, तो वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएगा.

वहीं भारत की हालात की बात करें तो, कोरिया के खिलाफ ड्रॉ के बाद अब भारत को बचे दोनों मैच जीतने होंगे. अगर भारत मलेशिया से हार जाता है, तो भी मौका खत्म नहीं होगा. फिर भारत को चीन को हराना होगा और साथ ही उम्मीद करनी होगी कि मलेशिया, कोरिया को भी हराए.

Asia Cup Hockey 2025 Super 4s : टीवी पर कहां देखें

एशिया कप हॉकि का मैच आज राजगीर हॉकि स्टेडियम बिहार में होगा और आज इंडिया मलेशिया के साथ खेलेगा. अगर आप इस मैच का लाइव टेलिकास्ट देखना चाहते हैं तो आप इस मैच को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network)पर देख सकते हैं. फैंस की धड़कने फिल्हाल काफी तेज चल रही है, हर कोई मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड है.

Asia Cup Hockey 2025 Super 4s : लाइव कहां देखें

वहीं लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए आप सोनी लिव ऐप और वेबसाइट (Sony LIV app and website) पर देख सकते हैं. भारत vs मलेशिया की लाइव स्ट्रीमिंग आज 7:30 बजे के बाद होगी और वो सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

Tags: Hockey Asia Cup 2025India vs Malaysia Hockey Asia CupRajgir Hockey Stadium Bihar
