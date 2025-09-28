IND vs PAK Final Records: भारत-पाकिस्तान भिड़ंत का इतिहास, रोमांच और ज़बरदस्त मुकाबले की उम्मीद

India vs Pakistan Rivalry Stats: भारतीय टीम रविवार, 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ेगी. पहले भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले अक्सर कड़े होते थे, लेकिन हाल के वर्षों में भारतीय टीम हावी रही है. भारत ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ पिछले सात मैच जीते हैं.

इसके बावजूद, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम फाइनल में पाकिस्तान को कम नहीं आंकेगी. पाकिस्तान की ख़ास बात है कि वह खेल का रुख कभी भी पलट सकता है. इतिहास गवाह है कि पाकिस्तानी टीम अक्सर बड़े मंच पर चमकती रही है और अक्सर टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी करती रही है.

2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है. भारत ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को 124 रनों से हराया था. हालांकि, जब फाइनल की बात आई, तो पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन किया. 18 जून, 2017 को लंदन के ओवल में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से हराया था.

जब फखर जमां ने बनाया था शतक

उस मैच में, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, पाकिस्तान ने फखर जमां के 114 रन की बदौलत 4 विकेट पर 338 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया. अजहर अली (59) और मोहम्मद हफीज (नाबाद 57) ने भी पाकिस्तानी टीम के लिए प्रभावशाली योगदान दिया. भारत की पारी में शुरुआत ज़्यादा अच्छी नहीं रही. मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन के शुरुआती तीन विकेट लिए.

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने छह छक्कों और चार चौकों की मदद से 76 रनों की तेज़ पारी खेलकर उम्मीदें जगाईं, लेकिन उनके रन आउट होने से भारतीय टीम का खेल पूरी तरह से बिगड़ गया. भारतीय टीम 30.3 ओवर में 158 रनों पर ऑल आउट हो गई. मोहम्मद आमिर के अलावा, हसन अली ने भी तीन विकेट लिए. मैच में फखर जमां प्लेयर ऑफ द मैच थे.

क्या रहा है भारत-पाकिस्तान का फाइनल में मामला ?

भारत और पाकिस्तान ने मल्टी-नेशनल टूर्नामेंट (पांच या अधिक टीमों) में पांच बार फाइनल खेला है. इस दौरान, पाकिस्तान ने तीन मैच जीते, जबकि भारत ने दो. भारत अब स्कोर 3-3 करने की कोशिश करेगा. अगर भारत एशिया कप जीत जाता है, तो पिछले फाइनल (चैंपियंस ट्रॉफी 2017) में पाकिस्तान से हारने का ज़ख्म कम हो जाएगा.

हालांकि, भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ सतर्क रहना होगा. टीम इंडिया से अक्सर दबाव में गलतियां हुई हैं. फाइनल जैसे मैच में शुरुआती विकेट बचाना बेहद ज़रूरी होता है. पाकिस्तान के खिलाफ जीत के लिए भारत को हर विभाग में बैलेंस्ड और अटैक करके खेलना होगा. खासकर, ओपनिंग करने वाले बल्लेबाजों को एक बार फिर ज़िम्मेदारी उठानी होगी.

इतिहास गवाह है कि पाकिस्तानी टीम फाइनल में खूंखार हो जाती है. साहिबज़ादा फरहान, फखर जमान और सैम अयूब जैसे बल्लेबाज फाइनल में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. वहीं, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे तेज़ गेंदबाज़ शुरुआती झटके देकर भारत जैसी टीम पर दबाव बना सकते हैं.

