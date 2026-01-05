क्या आप जानते है? बांग्लादेश की टीम में अब तक कितने हिंदू क्रिकेटर खेल चुके है- देखें पूरी लिस्ट

Hindu Cricketers In Bangladesh Team: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं काफी समय से चर्चा का विषय बनी हुई है. बांग्लादेश में दो हिंदू युवकों की हत्या के बाद स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई. इसका असर क्रिकेट पर भी पड़ा है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और उसके मालिक शाहरुख खान को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है. नतीजतन BCCI ने KKR को रहमान को रिलीज़ करने का निर्देश दिया है. इसके बाद यह खबर सामने आई कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आना चाहता, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपनी टीम की घोषणा कर दी थी. बांग्लादेशी हिंदू क्रिकेटर लिटन दास को कप्तान चुना गया है.

लिटन दास को कप्तान बनाए जाने पर भी चर्चा हो रही है. यह ध्यान देने वाली बात है कि लिटन को खास तौर पर T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान नहीं बनाया गया था. वह पहले से ही T20 टीम के कप्तान थे. भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध कुछ समय से तनावपूर्ण हैं, यही वजह है कि पिछले साल भारत का बांग्लादेश दौरा स्थगित कर दिया गया था. इसे इस साल सितंबर के लिए रीशेड्यूल किया गया था. आइए देखते हैं कि अब तक बांग्लादेश की नेशनल टीम के लिए कितने हिंदू खिलाड़ियों ने खेला है.

लिटन दास

बांग्लादेशी क्रिकेटर लिटन दास एक बंगाली हिंदू है. वह हिंदू धर्म को मानते हैं. उन्होंने 2019 में देवाश्री बिस्वास सोनचिता से शादी की. लिटन दास ने 10 साल से भी पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने अब तक बांग्लादेश के लिए 52 टेस्ट, 95 वनडे और 120 T20 इंटरनेशनल मैच खेले है.

सौम्य सरकार

सौम्य सरकार भी एक बंगाली हिंदू हैं जिन्होंने बांग्लादेश की नेशनल टीम के लिए 16 टेस्ट, 79 वनडे और 87 T20 मैच खेले है.

आलोक कपाली

आलोक कपाली ने बांग्लादेश टीम के लिए 17 टेस्ट, 69 वनडे और 7 T20 इंटरनेशनल मैच खेले है. उनका जन्म 1 जनवरी 1984 को एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था.

तपश बैश्य

तपश ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए 21 टेस्ट और 56 वनडे मैच खेले है. उन्होंने कभी अपने धर्म के बारे में बात नहीं की है, लेकिन उनके सरनेम से पता चलता है कि वह हिंदू है.

धीमान घोष

धीमान घोष भी एक हिंदू हैं जिन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए 14 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैच खेला है. सुभाषीश रॉय

सुभाषीश रॉय एक हिंदू बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं जिन्होंने 4 टेस्ट मैच और 1 वनडे खेला है. हालांकि उनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर बहुत लंबा नहीं रहा है.

रोनी तालुकदार

रोनी तालुकदार का जन्म नारायणगंज जिले में एक हिंदू परिवार में हुआ था. उन्होंने बांग्लादेश टीम के लिए 1 वनडे और 11 T20 इंटरनेशनल मैच खेले है.