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Highest ODI score: वनडे क्रिकेट में किसने ठोके हैं सबसे ज्यादा रन? इस टीम के नाम बड़ा रिकॉर्ड, 3 बार कर चुकी कारनामा

वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े टीम स्कोर का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है. इंग्लैंड ने 2022 में नीदरलैंड्स के खिलाफ 498 रन बनाए थे. इस लिस्ट में इंग्लैंड के तीन स्कोर टॉप-5 में शामिल हैं. दूसरे स्थान पर भी इंग्लैंड का 481 रन का स्कोर है, जबकि तीसरे नंबर पर 444 रन हैं.

By: Satyam Sengar | Published: September 30, 2026 6:45:27 PM IST

वनडे क्रिकेट में किसने ठोके हैं सबसे ज्यादा रन?
वनडे क्रिकेट में किसने ठोके हैं सबसे ज्यादा रन?


Highest ODI score: क्या आपने कभी सोचा है कि 50 ओवर के वनडे मैच में कोई टीम ज्यादा से ज्यादा कितने रन बना सकती है? इस सवाल का जवाब इंग्लैंड ने अपने बल्ले से दिया है. इंग्लैंड के नाम वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा टीम स्कोर दर्ज है. टीम ने 17 जून 2022 को नीदरलैंड्स के खिलाफ एम्स्टेलवीन में 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 498 रन बनाए थे. इंग्लैंड ने इस पारी में 9.96 के रन रेट से रन बनाए और वनडे क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड कायम किया. इंग्लैंड की टीम ने 3 बार यह कारनामा किया है.

इंग्लैंड की बल्लेबाजी का दबदबा सिर्फ इस रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है. सबसे ज्यादा वनडे टीम स्कोर की लिस्ट में दूसरा स्थान भी इंग्लैंड के नाम है. इंग्लैंड ने 19 जून 2018 को नॉटिंघम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 ओवर में 6 विकेट पर 481 रन बनाए थे. इस दौरान टीम का रन रेट 9.62 रहा था. यह भी वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी पारियों में शामिल है.

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तीसरे नंबर पर भी इंग्लैंड का कब्जा
वनडे में तीसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर भी इंग्लैंड के नाम है. टीम ने 30 अगस्त 2016 को नॉटिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ 50 ओवर में 3 विकेट पर 444 रन बनाए थे. इंग्लैंड ने इस पारी में 8.88 के रन रेट से बल्लेबाजी की. इस प्रदर्शन ने दिखाया कि टीम किस तरह शुरुआत से ही तेज बल्लेबाजी करके बड़े स्कोर तक पहुंच सकती है.

श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका भी टॉप-5 में
सबसे बड़े वनडे टीम स्कोर की लिस्ट में श्रीलंका चौथे स्थान पर है. श्रीलंका ने 4 जुलाई 2006 को एम्स्टेलवीन में नीदरलैंड्स के खिलाफ 9 विकेट पर 443 रन बनाए थे. वहीं, दक्षिण अफ्रीका ने 18 जनवरी 2015 को जोहान्सबर्ग में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 विकेट पर 439 रन बनाए थे. दक्षिण अफ्रीका का रन रेट 8.78 रहा. खास बात यह है कि टॉप-5 में इंग्लैंड के तीन स्कोर शामिल हैं, जबकि श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका की एक-एक पारी इस लिस्ट में है.

Tags: Englandhome-hero-pos-2ODI cricket
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