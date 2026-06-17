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वनडे की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, 11 साल से नंबर-1 पर कायम हैं रोहित शर्मा

शुभमन-ईशान ने रनों की बारिश तो की, लेकिन रोहित शर्मा का 11 साल पुराना वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज भी कोई छू नहीं पाया. जानिए वनडे इतिहास की उस सबसे बड़ी पारी के बारे में...

By: Shivani Singh | Published: June 17, 2026 6:59:09 PM IST

रोहित शर्मा ने लिस्ट ए क्रिकेट में पूरे किए 14000 रन.
रोहित शर्मा ने लिस्ट ए क्रिकेट में पूरे किए 14000 रन.


क्रिकेट में शतक लगाना बड़ी बात मानी जाती है, दोहरा शतक तो इतिहास रच देता है. लेकिन जब कोई बल्लेबाज 250 का आंकड़ा भी पार कर जाए, तो वह सिर्फ एक पारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाती है. 13 नवंबर 2014 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाकर ऐसा ही इतिहास रचा, जिसे आज 11 साल बाद भी कोई बल्लेबाज तोड़ नहीं सका.

11 सालों से अटूट है रोहित शर्मा का रिकॉर्ड 

रोहित शर्मा की 173 गेंदों में खेली गई 264 रन की विस्फोटक पारी वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है. इस दौरान उन्होंने 33 चौके और 9 छक्के लगाए थे. खास बात यह रही कि शुरुआत में उन्हें जीवनदान मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि स्कोरबोर्ड पर रिकॉर्डों की बारिश हो गई.

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रोहित सिर्फ सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज ही नहीं हैं, बल्कि वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी भी हैं. यही वजह है कि उन्हें सीमित ओवरों के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता है.

शुभमन और ईशान का  शानदार शतक 

आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने रनों की ऐसी बारिश की कि स्टेडियम तालियों से गूंज उठा. कप्तान शुभमन गिल (110 गेंदों में 154 रन) और ईशान किशन(79 गेंदों में 125), दोनों के बल्ले से शानदार शतक निकले और फैंस को कई बड़े रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद भी जगी. लेकिन इन धमाकेदार पारियों के बावजूद एक रिकॉर्ड ऐसा रहा, जो 11 साल बाद भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ. वह है रोहित शर्मा के 264 रन का ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड, जिसे उन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था. आज भी वनडे क्रिकेट में कोई बल्लेबाज उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका है. 

इस बीच आइये देखते है वनडे इतिहास के 5 सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर खड़ा करने वाले खिलाड़ी की लिस्ट 

वनडे इतिहास के 5 सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर

  • रोहित शर्मा (भारत) – 264 रन बनाम श्रीलंका (2014)
  • मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड) – 237* रन बनाम वेस्टइंडीज (2015)
  • वीरेंद्र सहवाग (भारत) – 219 रन बनाम वेस्टइंडीज (2011)
  • क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) – 215 रन बनाम जिम्बाब्वे (2015)
  • फखर जमान (पाकिस्तान) – 210* रन बनाम जिम्बाब्वे (2018)

Tags: ishan kishanODIrohit sharmaSHUBMAN GILL
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