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एक रूम, 3 महिलाएं और 2 क्रिकेटर… मैच से पहले की वो घटना, जिसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ा

Herschelle Gibbs Hotel Room Scandal: साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हर्शेल गिब्स अपने करियर के दौरान कई बार विवादों में रहे. वह अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी के साथ ही बिंदास लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे. जानें उनकी लाइफ से जुड़े विवादित किस्से...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 17, 2026 9:25:40 AM IST

हर्शेल गिब्स होटल रूम स्कैंडल.
हर्शेल गिब्स होटल रूम स्कैंडल.


Herschelle Gibbs Hotel Room Scandal: क्रिकेट की दुनिया बाहर से देखने बेहद ग्लैमरस और चमकदार दिखाई देती है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी और विवाद काफी अलग होते हैं. मैदान पर गेंद और बल्ले से धमाल मचाने वाला खिलाड़ी अपनी निजी जिंदगी को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं. इनमें से कुछ खिलाड़ियों की पर्सनल लाइफ विवादों से भरी हुई होती है. इन खिलाड़ियों में साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हर्शेल गिब्स (Herschelle Gibbs) भी शामिल हैं.

हर्शेल गिब्स अपनी दमदार बल्लेबाजी करने के साथ ही बिंदास और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे. उन्होंने अपनी आत्मकथा ‘टू द प्वाइंट’ में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. हर्शेल गिब्स ने अपनी बुक में क्रिकेट की दुनिया के अनसुने किस्से के बारे में बताया है.

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वर्ल्ड कप से जुड़ा है किस्सा

साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हर्शेल गिब्स की किताब का सबसे मशहूर किस्सा 1999 के वर्ल्ड कप से जुड़ा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाफ अहम मुकाबले से पहले की रात हर्शेल गिब्स के लिए काफी खास थी. उन्होंने अपनी आत्मकथा में खुलासा किया कि मैच से पहले वह एक लड़की से मिले, जिसके साथ उन्होंने रात बिताई थी. इसके बाद जब वह अगली सुबह मैदान पर उतरे, तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की. हर्शेल गिब्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 101 रनों की शतकीय पारी. उन्हें लगा की वह लड़की उनके लिए लकी चार्म बनकर आई है, लेकिन फिर जो हुआ वो उसे देख सभी हैरान रह गए.

दरअसल, बल्लेबाजी के दौरान जिस लड़की की वजह से उन्हें सौभाग्य मिला, वही फील्डिंग के दौरान बुरा समय लेकर आई. हर्शेल गिब्स ने फील्डिंग के दौरान ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव वॉ का बेहद आसान सा कैच छोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने 120 रनों की मैच विनिंग पारी खेल दी. स्टीव वॉ ने गिब्स ने कहा था, ‘दोस्त, तुमने अभी-अभी वर्ल्ड कप गिरा दिया है.’ उस विश्व कप में ऐसा ही हुआ. आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने ही उस विश्व कप का खिताब अपने नाम किया.

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होटल रूम का वो कांड

हर्शेल गिब्स ने अपनी बुक में सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे अनसुने किस्सों का भी जिक्र किया, जिनको लेकर विवाद खड़ा हो गया. उन्होंने टीम के दौरों पर होने वाली पार्टियों के गहरे राज का खुलासा किया. गिब्स ने बताया कि एक बार एक होटल के कमरे में दो क्रिकेटर, दो बिस्तर और 3 महिलाएं मौजूद थीं. उन्होंने लिखा, ‘उनमें से एक महिला तो अलग रही, लेकिन बाकी के बीच सामूहिक रूप से शारीरिक संबंध बनाए.’ हालांकि गिब्स ने किसी भी खिलाड़ी का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया. इस खुलासे के बाद साउथ अफ्रीका के बहुत से खिलाड़ियों ने गिब्स की आलोचना की.

हर्शेल गिब्स का करियर

भले ही हर्शेल गिब्स का करियर विवादों में रहा, लेकिन उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर खूब रन बनाए. टेस्ट क्रिकेट में गिब्स के नाम 90 मैचों में 6,167 रन दर्ज हैं. इसके अलावा वनडे में गिब्स ने 248 मैचों में 8,094 रन बनाए हैं, जिसमें 21 शतक शामिल हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में गिब्स ने 23 मैचों में 400 रन बनाए हैं.

Tags: Cricket News
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