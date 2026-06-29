Home > क्रिकेट > भारत को 2-0 से धोया, फिर भी आयरलैंड कोच ने क्यों छोड़ा पद; कौन हैं हेनरिक मलान की जगह लेने वाले गैरी विल्सन?

भारत को 2-0 से धोया, फिर भी आयरलैंड कोच ने क्यों छोड़ा पद; कौन हैं हेनरिक मलान की जगह लेने वाले गैरी विल्सन?

भारत को हराने के बाद आयरलैंड के कोच ने अचानक क्यों छोड़ा पद? जानिए कौन है वो नया दिग्गज, जिसने संभाली कमान और बदल दिया 30 साल पुराना इतिहास. पूरी रिपोर्ट...

By: Shivani Singh | Published: June 29, 2026 10:21:26 PM IST

गैरी विल्सन बाएं में, हेनरिक मलान दाएं में
गैरी विल्सन बाएं में, हेनरिक मलान दाएं में


आयरलैंड क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के ठीक बाद एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है, जिसने खेल जगत को हैरान कर दिया है. टीम के मुख्य कोच हेनरिक मलान के अचानक इस्तीफा देने के बाद अब एक पूर्व दिग्गज खिलाड़ी को टीम की कमान सौंपी गई है.

इस बड़े फैसले ने 30 साल पुराना इतिहास दोहरा दिया है, जिससे क्रिकेट फैंस काफी भावुक हैं. आखिर कौन है यह नया बॉस और क्यों मलान ने जीत के बावजूद अचानक गद्दी छोड़ दी? आइए जानते हैं पूरी कहानी…

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T20 सीरीज़ में टीम इंडिया के ख़िलाफ़ ऐतिहासिक 2-0 से क्लीन स्वीप करने के ठीक 24 घंटे बाद, आयरलैंड के हेड कोच हेनरिक मलान ने अपने पद से इस्तीफ़ा देकर सबको चौंका दिया. अब क्रिकेट आयरलैंड ने आधिकारिक तौर पर मलान के उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है. आयरलैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर गैरी विल्सन को टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है. 39 वर्षीय विल्सन 2021 से मलान के साथ असिस्टेंट कोच के तौर पर काम कर रहे थे और अब उन्हें प्रमोट करके हेड कोच की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है.

कौन हैं आयरलैंड मेंस क्रिकेट टीम के नए हेड कोच 

गैरी विल्सन की नियुक्ति आयरिश क्रिकेट के इतिहास में एक बेहद अहम पल है. विल्सन 30 से ज़्यादा सालों में आयरिश टीम के हेड कोच बनने वाले आयरिश मूल के पहले व्यक्ति हैं. उनसे पहले, 1990 के दशक की शुरुआत में जॉन विलिस आयरिश मूल के आखिरी कोच थे; तब से यह पद सिर्फ़ विदेशी कोचों के पास ही रहा है. विल्सन आयरलैंड के सबसे सफल और सम्मानित क्रिकेटरों में से एक हैं. विकेटकीपर-बल्लेबाज़ के तौर पर उन्होंने अपने देश के लिए 180 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेले और 3,000 से ज़्यादा रन बनाए.

इस वजह से मलान ने छोड़ा पद 

45 वर्षीय हेनरिक मलान का कॉन्ट्रैक्ट असल में 2027 की शुरुआत तक चलना था. हालाँकि, उन्होंने पद छोड़ने का फ़ैसला किया ताकि कोई नया कोच 2027 ODI वर्ल्ड कप (जिसकी मेज़बानी दक्षिण अफ़्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे) के लिए टीम को अपने तरीके से तैयार करना शुरू कर सके. मलान ने 2022 में ज़िम्मेदारी संभाली थी; उनके कार्यकाल के दौरान आयरलैंड ने लगातार तीन T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया, अपना पहला ऐतिहासिक टेस्ट मैच जीता और आख़िरकार भारत को 2-0 से हराकर अपने कार्यकाल का शानदार समापन किया.

अपने विदाई संदेश में मलान ने कहा, ‘इन खिलाड़ियों, स्टाफ़ और आयरिश क्रिकेट के साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी. मैं और मेरा परिवार इस समय की यादों को हमेशा बहुत प्यार से याद रखेंगे. हमारे साझा विज़न पर भरोसा करने के लिए सभी का धन्यवाद; यह सच में एक बहुत ही खास सफ़र रहा है.’

गैरी विल्सन के लिए बड़ी परीक्षा होगी

गैरी विल्सन का हेड कोच के तौर पर कार्यकाल इस अगस्त में शुरू होगा. इस भूमिका में उनका पहला काम अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ पाँच मैचों की वनडे सीरीज़ होगी. यह सीरीज़ आयरलैंड के लिए बहुत अहम है; मलान के जाने के बाद, विल्सन के सामने टीम की जीत की लय बनाए रखने और 2027 के 50-ओवर वर्ल्ड कप क्वालिफ़ायर के लिए एक मज़बूत कोर स्क्वाड तैयार करने की बड़ी चुनौती है.

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