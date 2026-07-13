स्टीफन फ्लेमिंग का इस्तीफा, अब इस दिग्गज को मिल सकती है CSK की जिम्मेदारी, धोनी संग करेगा काम

नई दिल्ली. चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग (Stephen Fleming) ने कोचिंग पद से इस्तीफा दे दिचा है. 18 साल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स नए कोच की तलाश में है. इस बीच खबर है कि हेमंग बदानी चेन्नई सुपर किंग्स के नए कोच बनाए जा सकते हैं. इससे पहले हेमंग दिल्ली कैपिटल्स के लिए दो साल तक कोचिंग कर चुके हैं लेकिन उनकी कोचिंग में दिल्ली को भी कुछ खास सफलता नहीं मिली.

हेमंग बदानी 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के कोच बनाए गए थे. साल 2025 में उनकी टीम 5वें और 2026 में छठे स्थान पर रही थी. दिल्ली ने इस बीच अपनी कप्तानी, टीम मैनेजमेंट में भी बदलाव किया था. हेमंग को कोचिंग का लंबे समय का अनुभव है. साल 2016 में वह तमिलनाडु प्रीमियर लगी में चेपॉक सुपर गिलीज के हेड कोच बनाए गए थे. इसके बाद आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद में फील्डिंग कोच, साउथ अफ्रीका टी20 लीग में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप, आईएलटी20 में दुबाई कैपिटल्स जैसी टीमों के लिए भी कोचिंग कर चुके हैं.

नाम में सबसे आगे

ऐसे में रिपोर्ट्स की माने तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर हेमंग बदानी स्टीफन फ्लेमिंग की जगह लेने के प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं. दिल्ली की टीम में रहते हुए उनकी रणनीतियों को लेकर भी फ्रेंचाइज़ी के कुछ प्रशंसकों में खास उत्साह नहीं दिखा. दिल्ली कैपिटल्स के मालिकाना हक और प्रबंधन में संभावित बदलावों के चलते 2027 में बदानी के पास नई भूमिका तलाशने की स्थिति बन सकती है. चेन्नई सुपर किंग्स उनके पिछले कोचिंग अनुभव पर विचार कर सकती है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़ा उनका अनुभव भी शामिल है.

धोनी के साथ रिश्ता

सीएसके के लिए उनका सबसे बड़ा फायदा भारतीय प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने की उनकी क्षमता हो सकती है. हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि एमएस धोनी के साथ उनका रिश्ता कितना मजबूत है. बदानी का 2024 का एक बयान, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ने इस चर्चा को और दिलचस्प बना दिया है.