Home > क्रिकेट > IND vs IRE: भारत को हराते ही आयरलैंड को लगा बड़ा झटका! हेड कोच मलान ने छोड़ा टीम का साथ

IND vs IRE: भारत को हराते ही आयरलैंड को लगा बड़ा झटका! हेड कोच मलान ने छोड़ा टीम का साथ

Heinrich Malan: आयरलैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच हेनरिक मलान ने भारत के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनकी जगह बोर्ड ने गैरी विल्सन को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 29, 2026 6:02:06 PM IST

आयरलैंड के हेड कोच ने दिया इस्तीफा.
आयरलैंड के हेड कोच ने दिया इस्तीफा.


Heinrich Malan: भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आयरलैंड क्रिकेट को बड़ा झटका लगा है. आयरलैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच हेनरिक मलान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. 45 साल के हेनरिक मलान ने भारत के खिलाफ आयरलैंड की ऐतिहासिक सीरीज जीत के साथ ही हेड कोच पद छोड़ने की घोषणा की है. आयरलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी.

बोर्ड ने बताया कि हेनरिक मलान को साल 2022 में आयरलैंड क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया था. उनका कॉन्ट्रैक्ट साल 2027 के शुरुआत तक था. हालांकि उन्होंने इससे पहले ही हेड कोच की जिम्मेदारी छोड़ने का फैसला लिया है. आयरलैंड क्रिकेट ने गैरी विल्सन को मेंस टीम का नया हेड कोच बनाया है.

You Might Be Interested In

हेनरिक मलान ने क्यों दिया इस्तीफा?

आयरलैंड क्रिकेट टीम के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रैम वेस्ट ने मलान के इस्तीफा देने की वजह बताई है. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से 2027 वर्ल्ड कप क्वालीफायर की तैयारियों को लेकर चर्चा चल रही थी. मलान ने खुद इस मोड़ पर पीछे हटने की इच्छा जताई, जिससे नए कोच को अगस्त में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से ही टीम के साथ तालमेल बिठाने का समय मिल जाए.

ये भी पढ़ें: IRE vs IND: भारत की हार के पीछे किसका हाथ? खुद कप्तान श्रेयस अय्यर ने किया खुलासा; इस वजह से हैं बेहद निराश

मलान के कार्यकाल में आयरलैंड टीम की बड़ी उपलब्धियां

साल 2022 में हेनरिक क्लासेन ने आयरलैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली थी. उनके कार्यकाल में आयरलैंड क्रिकेट ने कई बड़े मुकाम हासिल किए. हेनरिक क्लासेन के कार्यकाल में ही आयरलैंड ने 3 बार लगातार टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया. आयरलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड को हराया. इसके बाद उनके कार्यकाल में ही आयरलैंड ने 3 टेस्ट मैच जीते और अच्छे खिलाड़ियों को तैयार किया, जो इंटरनेशनल लेवल की टीमों को टक्कर दे सकें.

भारत को ऐतिहासिक सीरीज में हराया

हेनरिक क्लासेन के कार्यकाल में ही आयरलैंड की टीम ने भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की. आयरलैंड ने भारत को 2 टी20 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया. यह पहली बार है जब आयरलैंड ने किसी इंटरनेशनल सीरीज में भारत को हराया है. भारत के अलावा आयरलैंड की टीम कई बड़ी टीमों के साथ उलटफेर कर चुकी है. फिलहाल आयरलैंड क्रिकेट के हेड कोच की जिम्मेदारी गैरी विल्सन को सौंपी गई है.

Tags: ind vs ire
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं श्रेष्ठा अय्यर?

June 29, 2026

उर्फी जावेद ने छोड़ा इस्लाम धर्म?

June 29, 2026

1990 का ₹1 करोड़ आज कितना रह गया? जानें महंगाई...

June 29, 2026

अनंत अंबानी ने तिरुपति में क्यों मुंडवाया सिर?

June 28, 2026

ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है?

June 28, 2026

कौन से फल खाने से पेट हेल्दी रहता है?

June 28, 2026
IND vs IRE: भारत को हराते ही आयरलैंड को लगा बड़ा झटका! हेड कोच मलान ने छोड़ा टीम का साथ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs IRE: भारत को हराते ही आयरलैंड को लगा बड़ा झटका! हेड कोच मलान ने छोड़ा टीम का साथ
IND vs IRE: भारत को हराते ही आयरलैंड को लगा बड़ा झटका! हेड कोच मलान ने छोड़ा टीम का साथ
IND vs IRE: भारत को हराते ही आयरलैंड को लगा बड़ा झटका! हेड कोच मलान ने छोड़ा टीम का साथ
IND vs IRE: भारत को हराते ही आयरलैंड को लगा बड़ा झटका! हेड कोच मलान ने छोड़ा टीम का साथ