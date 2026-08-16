हेनरिक क्लासेन ने किया खुलासा, बताया-इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेना क्यों फायदेमंद?

साउथ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने बताया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उनके खेल और फिटनेस पर क्या असर पड़ा है. इस समय वह मैनचेस्टर सुपर जायंट्स (एमएसजी) की ओर से द हंड्रेड में खेल रहे हैं. क्लासेन ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्हें अलग-अलग फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट के बीच काफी समय मिल जाता है. इस दौरान वह आराम करने, शरीर को रिकवर करने और अपनी कमियों पर काम करने पर ध्यान दे पाते हैं.

क्लासेन ने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था और इसके बाद उनका ध्यान मुख्य रूप से टी20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर है. द हंड्रेड के मौजूदा सीजन में उन्होंने सात पारियों में 166 रन बनाए हैं. उनका औसत 23.71 और स्ट्राइक रेट 182.41 रहा है. इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक भी लगाए हैं. उनकी टीम मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है, जहां रविवार को उसका सामना ट्रेंट रॉकेट्स से होगा.

संन्यास के बाद शरीर को मिल रहा आराम

जियोस्टार से बातचीत में क्लासेन ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्हें टूर्नामेंट के बीच एक से दो महीने तक का ब्रेक मिल जाता है. उन्होंने बताया कि यह समय उनके लिए खुद को रीसेट करने और शरीर को अगले टूर्नामेंट के लिए तैयार करने में काफी मददगार है. क्लासेन इस दौरान अपनी बल्लेबाजी में जरूरी सुधार करने के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को मजबूत रखने पर भी ध्यान देते हैं.

अब टीम को ट्रॉफी जिताना है लक्ष्य

क्लासेन ने माना कि हाल के टी20 करियर में उनके लिए ट्रॉफी जीतने का सफर आसान नहीं रहा है. हालांकि, उनका व्यक्तिगत लक्ष्य अब भी अपनी टीम को खिताब जीतने की मजबूत स्थिति में पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि कम क्रिकेट खेलने के बावजूद अपने खेल का स्तर बनाए रखना बड़ी चुनौती है. आईपीएल के पिछले सीजन में क्लासेन ने 15 पारियों में 624 रन बनाए थे, जिसमें छह अर्धशतक शामिल थे. द हंड्रेड में भी वह अपनी लय बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं.