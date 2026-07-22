Home > क्रिकेट > भारत से सीरीज हारते ही अफगानिस्तान क्रिकेट में भूचाल! हशमतुल्लाह शाहिदी ने छोड़ी कप्तानी, ऐसा रहा रिकॉर्ड

भारत से सीरीज हारते ही अफगानिस्तान क्रिकेट में भूचाल! हशमतुल्लाह शाहिदी ने छोड़ी कप्तानी, ऐसा रहा रिकॉर्ड

Hashmatullah Shahidi Resign: अफगानिस्तान के 31 वर्षीय अनुभवी बल्लेबाज हशमतुल्लाह ने वनडे टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है. शाहिदी का कहना है कि उन्होंने खुद की मर्जी से यह फैसला लिया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 22, 2026 10:37:56 AM IST

हशमतुल्लाह शाहिदी ने छोड़ी अफगानिस्तान की वनडे कप्तानी.
हशमतुल्लाह शाहिदी ने छोड़ी अफगानिस्तान की वनडे कप्तानी.


Hashmatullah Shahidi Resign as ODI Captain: विश्व कप 2027 से पहले अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. अफगानिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज हशमतुल्लाह शाहिदी ने वनडे टीम की कप्तानी छोड़ने का एलान किया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए फैंस को इसकी जानकारी दी. हशमतुल्लाह शाहिदी साल 2022 से अफगानिस्तान की वनडे टीम की कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने आखिरी बार भारतीय टीम की खिलाफ वनडे सीरीज में अफगानिस्तान की कमान संभाली थी, जिसमें उनकी टीम को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था. इस सीरीज के खत्म होने के कुछ समय बाद ही उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है.

शाहिदी ने क्यों छोड़ी वनडे कप्तानी?

हशमतुल्लाह शाहिदी ने अपने बयान में कहा कि कप्तान के रूप में टीम की अगुवाई करने उनके लिए सम्मान की बात रही. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘आज मैं पूरे सम्मान और अपनी इच्छा से यह घोषणा कर रहा हूं कि मैं अपनी टीम के कप्तान के पद से इस्तीफा दे रहा हूं. कप्तान के तौर पर यह जिम्मेदारी निभाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी. मुझे गर्व है कि मैंने अपनी टीम के साथ ईमानदारी, एकता और लगन से काम किया. अल्लाह की कृपा और अधिकारियों, कोचों व खिलाड़ियों की कोशिशों से हमने कई जीत हासिल कीं, अहम मैच जीते, बड़ी टीमों को हराया और टीम का नाम रोशन किया.’

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: ना कोहली ना गिल, पानी पुरी बेचने वाले के लड़के ने वनडे के इस रिकॉर्ड को किया अपने नाम; देख रोहित शर्मा भी दंग

शाहिदी ने आगे लिखा, ‘ये सभी उपलब्धियां सिर्फ मेरी नहीं हैं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत, त्याग और आपसी तालमेल का नतीजा हैं. मैं अपनी टीम के उन सभी खिलाड़ियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और हर जीत व हर चुनौती में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे.’

शाहिदी का कप्तानी रिकॉर्ड

31 साल के अनुभवी बल्लेबाज हशमतुल्लाह शाहिदी की कप्तानी में वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान का प्रदर्शन शानदार रहा. उनकी कप्तानी में अफगानिस्तान ने 2023 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी खेला. 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान, इंग्लैंड, नीदरलैंड और श्रीलंका को हराया, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने से थोड़ा सा चूक गए. वहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया. बता दें कि शाहिदी ने 55 वनडे मैचों में अफगानिस्तान की कप्तानी की थी, जिसमें टीम को 27 मुकाबलों में जीत मिली है.

Tags: afghanistan cricket team
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये 5 कारण जिसकी वजह से रोहित शर्मा को संन्यास...

July 21, 2026

सिर्फ एक अमरूद और सेहत को कई फायदे, इम्यूनिटी से...

July 21, 2026

बेहतरीन एक्ट्रेस हैं संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, इन...

July 21, 2026

जिम्बाब्वे के खिलाफ किस भारतीय ने ठोके सबसे ज्यादा रन?...

July 21, 2026

ट्रेंड नहीं, टाइमलेस खूबसूरती है एक्ट्रेस आंचल सिंह का ब्राइडल...

July 21, 2026

बर्फ की तरह पिघलेगा मोटापा, बस इन ड्रिंक्स का करें...

July 21, 2026
भारत से सीरीज हारते ही अफगानिस्तान क्रिकेट में भूचाल! हशमतुल्लाह शाहिदी ने छोड़ी कप्तानी, ऐसा रहा रिकॉर्ड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत से सीरीज हारते ही अफगानिस्तान क्रिकेट में भूचाल! हशमतुल्लाह शाहिदी ने छोड़ी कप्तानी, ऐसा रहा रिकॉर्ड
भारत से सीरीज हारते ही अफगानिस्तान क्रिकेट में भूचाल! हशमतुल्लाह शाहिदी ने छोड़ी कप्तानी, ऐसा रहा रिकॉर्ड
भारत से सीरीज हारते ही अफगानिस्तान क्रिकेट में भूचाल! हशमतुल्लाह शाहिदी ने छोड़ी कप्तानी, ऐसा रहा रिकॉर्ड
भारत से सीरीज हारते ही अफगानिस्तान क्रिकेट में भूचाल! हशमतुल्लाह शाहिदी ने छोड़ी कप्तानी, ऐसा रहा रिकॉर्ड