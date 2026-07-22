भारत से सीरीज हारते ही अफगानिस्तान क्रिकेट में भूचाल! हशमतुल्लाह शाहिदी ने छोड़ी कप्तानी, ऐसा रहा रिकॉर्ड

Hashmatullah Shahidi Resign as ODI Captain: विश्व कप 2027 से पहले अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. अफगानिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज हशमतुल्लाह शाहिदी ने वनडे टीम की कप्तानी छोड़ने का एलान किया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए फैंस को इसकी जानकारी दी. हशमतुल्लाह शाहिदी साल 2022 से अफगानिस्तान की वनडे टीम की कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने आखिरी बार भारतीय टीम की खिलाफ वनडे सीरीज में अफगानिस्तान की कमान संभाली थी, जिसमें उनकी टीम को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था. इस सीरीज के खत्म होने के कुछ समय बाद ही उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है.

शाहिदी ने क्यों छोड़ी वनडे कप्तानी?

हशमतुल्लाह शाहिदी ने अपने बयान में कहा कि कप्तान के रूप में टीम की अगुवाई करने उनके लिए सम्मान की बात रही. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘आज मैं पूरे सम्मान और अपनी इच्छा से यह घोषणा कर रहा हूं कि मैं अपनी टीम के कप्तान के पद से इस्तीफा दे रहा हूं. कप्तान के तौर पर यह जिम्मेदारी निभाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी. मुझे गर्व है कि मैंने अपनी टीम के साथ ईमानदारी, एकता और लगन से काम किया. अल्लाह की कृपा और अधिकारियों, कोचों व खिलाड़ियों की कोशिशों से हमने कई जीत हासिल कीं, अहम मैच जीते, बड़ी टीमों को हराया और टीम का नाम रोशन किया.’

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शाहिदी ने आगे लिखा, ‘ये सभी उपलब्धियां सिर्फ मेरी नहीं हैं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत, त्याग और आपसी तालमेल का नतीजा हैं. मैं अपनी टीम के उन सभी खिलाड़ियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और हर जीत व हर चुनौती में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे.’

शाहिदी का कप्तानी रिकॉर्ड

31 साल के अनुभवी बल्लेबाज हशमतुल्लाह शाहिदी की कप्तानी में वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान का प्रदर्शन शानदार रहा. उनकी कप्तानी में अफगानिस्तान ने 2023 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी खेला. 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान, इंग्लैंड, नीदरलैंड और श्रीलंका को हराया, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने से थोड़ा सा चूक गए. वहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया. बता दें कि शाहिदी ने 55 वनडे मैचों में अफगानिस्तान की कप्तानी की थी, जिसमें टीम को 27 मुकाबलों में जीत मिली है.