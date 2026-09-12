हर्षित राणा पर उठे सवाल, पूर्व क्रिकेटर ने टीम मैनेजमेंट का किया बचाव, बोले- फिजियो जब…

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा दिल्ली के हेड कोच सरंदीप सिंह ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा की बार-बार हो रही चोटों को लेकर भारतीय टीम मैनेजमेंट का बचाव किया है. राणा इस साल लगातार फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे हैं. इन चोटों के कारण उनका इंटरनेशनल करियर प्रभावित हुआ है. सरंदीप का कहना है कि भारतीय टीम में किसी खिलाड़ी को पूरी फिटनेस जांच और बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मंजूरी मिले बिना मैदान पर वापस नहीं उतारा जाता.

हर्षित राणा के लिए 2026 काफी मुश्किल रहा है. फरवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान उनके घुटने में चोट लगी थी, जिसके बाद सर्जरी करानी पड़ी. इसके चलते वह टी20 वर्ल्ड कप और आईपीएल 2026 से बाहर हो गए. आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से उन्होंने वापसी की, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में फिर हैमस्ट्रिंग की चोट लग गई. इसके बाद वह सीरीज के बाकी मुकाबलों और वनडे सीरीज में नहीं खेल सके.

अफगानिस्तान सीरीज से पहले फिर लगा झटका

लंबे समय तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन के बाद राणा को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में जगह मिली थी. हालांकि, फिटनेस हासिल करने के दौरान उन्हें एक और चोट लग गई. बीसीसीआई के मुताबिक, 7 सितंबर को मैच सिमुलेशन के दौरान गेंदबाजी करते समय राणा की रेक्टस फेमोरिस मांसपेशी में खिंचाव आया. इसके बाद यश ठाकुर को अफगानिस्तान सीरीज और एशियन गेम्स के लिए उनकी जगह टीम में शामिल किया गया.

सरंदीप सिंह ने टीम मैनेजमेंट का किया बचाव

लगातार चोटों के कारण सवाल उठ रहे हैं कि क्या राणा को पूरी तरह फिट होने से पहले ही मैदान पर उतारा जा रहा है. हालांकि, सरंदीप सिंह ने इस बात से इनकार किया. उन्होंने कहा, “टीम मैनेजमेंट किसी को जल्दबाजी में वापस नहीं लाता. जब आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होते हैं, तब फिजियो की फिटनेस मंजूरी मिलने के बाद ही चयन होता है.” उन्होंने माना कि लगातार चोटों से राणा पर मानसिक दबाव बन सकता है. सरंदीप ने कहा, “हर्षित राणा खुद भी इन लगातार चोटों से निराश होंगे, क्योंकि इससे मानसिक दबाव बढ़ता है. वह भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं. वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सकते हैं. उम्मीद है कि वह जल्द फिट होकर वापसी करेंगे.”