Ind vs Afg:भारत-अफगानिस्तान सीरीज में गौतम गंभीर के फेवरेट खिलाड़ी की एंट्री? अंतिम मुकाबले से पहले BCCI का एलान

Harshit Rana added to India squad For 3rd Odi vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया है. पहले दो मैच जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है. सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 20 जून को चेन्नई के ऐतिहासिक एम. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है. इस मैच से ठीक पहले, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने एक अहम फैसला लेते हुए तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मेन स्क्वॉड में शामिल किया है.

हर्षित राणा को मिला बड़ा मौका

BCCI ने घोषणा की है कि हर्षित राणा को तीसरे और आखिरी ODI के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. वह अपनी चोट से पूरी तरह ठीक हो गए हैं. उन्होंने बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में अपना रिहैबिलिटेशन पूरा किया और फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद चेन्नई में भारतीय टीम में शामिल हो गए हैं. गौरतलब है कि हर्षित राणा ने जनवरी 2026 के बाद से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. चोट के कारण वह IPL 2026 में भी नहीं खेल पाए थे.

हर्षित राणा को इस महीने के आखिर में आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय T20 टीम में भी चुना गया है. इससे उन्हें इन बड़े मैचों से पहले मैदान पर वापसी करने का एक बड़ा मौका मिला है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली इस युवा और अनुभवी टीम में राणा के शामिल होने से बॉलिंग ऑप्शन बढ़ गए हैं. हर्षित राणा ने अब तक टीम इंडिया के लिए 14 ODI खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 26 विकेट लिए हैं.

तीसरे ODI के लिए टीम इंडिया की टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे, यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा.