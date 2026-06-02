Vaibhav Suryavanshi ने हर्षा भोगले के साथ की बदतमीजी? सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बीच आया बड़ा बयान

मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी नजर आ रहे हैं. अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट और स्टोरीज के जरिए भोगले ने साफ किया कि सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहा यह वीडियो जिसमें कथित तौर पर वह और वैभव सूर्यवंशी दोनों दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह से फर्ज़ी और डब किया हुआ है. हर्षा भोगले ने कहा कि वायरल क्लिप में दिखाए गए डायलॉग असली नहीं हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरह से यह वीडियो वैभव सूर्यवंशी को बदतमीज़, घमंडी या बदमिज़ाज दिखाने की कोशिश करता है, वह पूरी तरह से मनगढ़ंत है. न तो ऐसा कोई सवाल कभी पूछा गया था और न ही वैभव ने ऐसा कोई जवाब दिया था.

हर्षा भोगले ने क्या लिखा?

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में, भोगले ने लिखा कि वैभव सूर्यवंशी और उन्हें दिखाते हुए एक फ़र्ज़ी, डब की हुई क्लिप इस समय सोशल मीडिया पर घूम रही है. यह क्लिप वैभव को असभ्य और घमंडी के तौर पर पेश करती है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी असल बातचीत के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था.

भोगले ने आगे कहा कि ऐसा काम बेहद क्रूर और दुर्भावनापूर्ण है, खासकर जब यह किसी युवा खिलाड़ी के साथ किया जाए. उनके अनुसार, अब तक वैभव सूर्यवंशी ने जितने भी सार्वजनिक संवाद किए हैं उनमें वह हमेशा सम्मानजनक और विनम्र ही नजर आए हैं. ऐसे में किसी किशोर खिलाड़ी की छवि खराब करने के लिए इस तरह की एडिटिंग तकनीकों और फर्ज़ी ऑडियो का इस्तेमाल करना सरासर गलत है.

सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई

भोगले की पोस्ट के बाद, सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस और तेज हो गई है. कई प्रशंसकों ने उनके रुख का समर्थन करते हुए कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डब किए गए कंटेंट के इस दौर में किसी खिलाड़ी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के इरादे से बनाए गए किसी भी कंटेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए.

हर्षा भोगले के स्पष्टीकरण से यह बात पूरी तरह साफ़ हो गई है कि वायरल वीडियो में दिखाई गई बातचीत, असल में उनके असली इंटरव्यू का हिस्सा नहीं थी. वैभव सूर्यवंशी के ज़ोरदार बचाव में उतरते हुए, भोगले ने उन्हें एक सम्मानजनक और विनम्र युवा खिलाड़ी बताया. यह बात ध्यान देने लायक है कि इसी IPL सीजन के दौरान, वैभव ने एक मौके पर हर्षा भोगले के पैर भी छुए थे.