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कोच गायब, सीनियर खिलाड़ियों को भेजा घर, PCB के फैसले से हर्षा भोगले हैरान, बोले- मैदान के बाहर ज्यादा हलचल

Harsha Bhogle On Pakistan Cricket: भारतीय दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले ने पाकिस्तान क्रिकेट में हुए बड़े बदलावों पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट से अजीब चीजें होने की उम्मीद की जा सकती है. उन्होंने कहा कि इस बार भी हमेशा की तरह मैदान के बाहर ज्यादा हलचल है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 1, 2026 4:07:06 PM IST

पाकिस्तान क्रिकेट में हुए बदलावों पर हर्षा भोगले का रिएक्शन.
पाकिस्तान क्रिकेट में हुए बदलावों पर हर्षा भोगले का रिएक्शन.


Harsha Bhogle On Pakistan Cricket: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इंग्लैंड दौरे के बीच अपनी टेस्ट स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं. टीम के 7 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है, जिनकी जगह नए खिलाड़ियों को मौका मिला है. इसके अलावा बोर्ड ने कोचिंग स्टाफ में फेरबदल किया है. इन बदलावों के लेकर पाकिस्तान क्रिकेट चर्चा में है. इस पर भारत के दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले (Harsha Bhogle) का भी बयान सामने आया है. उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में हुए बदलावों को लेकर PCB के फैसलों पर सवाल उठाए हैं. हर्षा भोगले ने ‘एक्स’ पर लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट से कुछ भी अजीब होने की उम्मीद की जा सकती है.

हर्षा भोगले ने कसा तंज!

भारतीय कमेंटेटर हर्षा भोगले ने एक्स पर लिखा, ‘पाकिस्तान क्रिकेट से तो अविश्वसनीय काम उम्मीद की ही जा सकती है. पहले टेस्ट में कप्तान रहे सलमान आगा को दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया और तीसरे टेस्ट से पहले ही घर भेज दिया गया! सीरीज के बीच में ही कोच और बॉलिंग कोच गायब हो गए. सीनियर विकेटकीपर को घर भेज दिया गया. नए खिलाड़ियों को वीजा मिलने की उम्मीद है, टेस्ट मैच के लिए तैयार होने की तो बात ही छोड़िए. हमेशा की तरह, मैदान के बाहर ज्यादा हलचल है.’ हर्षा भोगले का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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पाकिस्तान क्रिकेट में मचा बवाल

पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर बवाल मच गया है. इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बड़ा एक्शन लिया है. एजबेस्टन में होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले बोर्ड ने 7 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है. इन खिलाड़ियों का वापस पाकिस्तान भेजने का फैसला लिया गया है, जिनमें इमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं. उनके अलावा सलमान अली आगा, अली उस्मान, मुहम्मद अवैस जफर, आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद को टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया है. इतना ही नहीं, टीम के हेड कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल को भी उनके पद से हटा दिया गया है.

Tags: harsha bhoglePakistan Cricket Board
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