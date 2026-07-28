टीम इंडिया का बदकिस्मत खिलाड़ी! बिना खेले ही स्क्वाड से हुआ बाहर, आखिर क्या था गुनाह?

Harsh Dubey Dropped: श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है. इस सीरीज के लिए भारत की स्क्वाड में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे स्टार खिलाड़ियों की वापसी हुई है. इसके अलावा मध्य प्रदेश के अनकैप्ड ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार टीम इंडिया में शामिल किया गया है. इन सभी खिलाड़ियों की चर्चा के बीच शायद हर्ष दुबे पर किसी का ध्यान ही नहीं गया. सौराष्ट्र के इस ऑलराउंडर को बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया है, जबकि वह अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट का हिस्सा था.

बिना खेले ही आउट हुए हर्ष दुबे

24 साल के स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे (Harsh Dubey) को पहली बार अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था. उन्हें घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया की स्क्वाड में मौका मिला था. उन्हें भारत के अगले स्टार ऑलराउंडर के तौर पर देखा जा रहा था, जो आगे चलकर रविंद्र जडेजा की जगह ले सकते थे. हालांकि उन्हें इस मैच में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला. अब जब अगली टेस्ट सीरीज के लिए टीम का एलान हुआ, तो हर्ष दुबे को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया.

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हर्ष दुबे क्यों हुए टीम से बाहर?

फैंस के मन में सवाल है कि आखिर हर्ष दुबे को भारत की टेस्ट टीम से बाहर क्यों किया गया. लोगों को कहना है कि मैनेजमेंट ने हर्ष दुबे को बिना परखे ही टीम से बाहर कर दिया. हालांकि यह सिर्फ टीम कॉम्बिनेशन और रणनीति का एक हिस्सा है. दरअसल, श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल का हिस्सा है. ऐसे में भारतीय टीम में अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की भी वापसी हुई है. इसके अलावा ऑलराउंडर सारांश जैन को भी मौका दिया गया है, जिनके पास घरेलू क्रिकेट में हर्ष दुबे से ज्यादा अनुभव है.

ये खिलाड़ी भी हुए बाहर

हर्ष दुबे के अलावा 2 अन्य खिलाड़ियों को भी टीम इंडिया की स्क्वाड से बाहर किया गया है. भारतीय स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी चोटिल होने की वजह से स्क्वाड का हिस्सा नहीं है. उनके अलावा स्पिन ऑलराउंडर वाशिंग्टन सुंदर भी इंजरी की वजह से श्रीलंका दौरे से बाहर हो गए हैं.