FIFA World Cup 2026: हैरी केन ने रचा इतिहास, 36 साल पुराना रिकॉर्ड किया ध्वस्त, रोनाल्डो भी छूटे पीछे

Harry Kane World Record: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप-एल के मुकाबले में इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस जीत में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने बड़ी भूमिका निभाई. उन्होंने इस मैच में पनामा के खिलाफ एक गोल दागा, जिसके साथ ही हैरी केन ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है. दरअसल, हैरी केन फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

कप्तान हैरी केन ने पनामा के खिलाफ रविवार को खेले गए वर्ल्ड कप के मुकाबले में अपना 11वां गोल किया. इसके साथ ही इंग्लिश कप्तान ने गैरी लिनेकर का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. गैरी लिनेकर ने 1986 और 1990 वर्ल्ड कप में कुल 10 गोल किए थे. वहीं, अपना तीसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हैरी केन अब उनसे आगे निकल गए हैं.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी पछाड़ा

हैरी केन ने पनामा के खिलाफ खेले गए मैच में 1 गोल किया. इसी के साथ उन्होंने पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronldo) को पीछे छोड़ दिया है. दरअसल, फीफा वर्ल्ड कप में हैरी केन के नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो से गोल हो गए हैं. अब उनके निशाने पर ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले के 12 गोल के रिकॉर्ड है. इसकी बराबरी करने के लिए हैरी केन को सिर्फ 1 गोल और आगे निकलने के लिए 2 गोल की जरूरत है.

Solid performance, clean sheet and top of the group. Onto the Round of 32 👊 Proud moment for me to become England’s all-time leading goalscorer at the @fifaworldcup, special milestone to achieve 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/WGmxoMBmnF — Harry Kane (@HKane) June 28, 2026

बता दें कि हैरी केन ने 3 अलग-अलग विश्व कप में 11 गोल किए हैं. उन्होंने पहला वर्ल्ड कप रूस में साल 2018 में खेला था. हैरी केन ने उस वर्ल्ड कप में 6 गोल करके गोल्डन बूट जीता था. इसके बाद 2022 में कतर वर्ल्ड कप में हैरी केन ने 2 गोल किए. वहीं, मौजूदा विश्व कप में हैरी केन ने 3 गोल कर दिए हैं. इससे वर्ल्ड कप में उनके कुल की संख्या 11 पहुंच गई है.

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इंग्लैंड बनाम पनामा का मैच कैसा रहा?

मैच की बात करें, तो इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हरा दिया. इंग्लैंड ने शुरुआत से गेंद पर अपना पजेशन बनाए रखा, लेकिन अंतिम थर्ड (फाइनल थर्ड) में टीम तालमेल की कमी से जूझती दिखी. वहीं, पनामा ने बेहद अनुशासित और रक्षात्मक रणनीति अपनाई. इसके चलते पनामा ने खेल के मैदान पर स्पेस को बंद रखा, जिससे इंग्लैंड के फॉरवर्ड खिलाड़ियों को मूवमेंट करने का मौका नहीं मिला. फिर कप्तान हैरी केन को खेल को गति देने के लिए कई बार मिडफील्ड में पीछे आना पड़ा. बुकायो साका को पहले हाफ में गोल करने का एक अच्छा मौका मिला था, लेकिन उनका धीमा शॉट पनामा के गोलकीपर को चकमा नहीं दे सका.

इसकी वजह से पहला हाफ गोलरहित (0-0) समाप्त हुआ. इसके बाद इंग्लैंड की टीम ज्यादा आक्रामकता के साथ मैदान पर उतरी. पहले इंग्लैंड ने पनामा के डिफेंस को कमजोर किया, जिसके चलते जुड बेलिंगम ने पनामा के डिफेंडरों को छकाते हुए शानदार हेडर के जरिए पहला गोल किया. इसके बाद 67वें मिनट में हैरी केन ने जूड बेलिंघम के क्रॉस पास पर एक शानदार हेडर के जरिए टीम का दूसरा गोल दागा. आखिरकार इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हरा दिया. बता दें कि इंग्लैंड पहले ही वर्ल्ड कप के नॉकआउट के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, जबकि पनामा टूर्नामेंट से बाहर हो गई है.