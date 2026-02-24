T20 World Cup 2026: पाकिस्तान पर इंग्लैंड की रोमांचक जीत, हैरी ब्रूक के ऐतिहासिक शतक इंग्लिश टीम सेमीफाइनल में

PAK vs ENG T20 World Cup Super 8: कैंडी के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 के ग्रुप 2 मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दो विकेट से हराकर मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. इस रोमांचक मैच के हीरो कप्तान हैरी ब्रूक रहे, जिन्होंने पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों में शानदार 100 रन बनाए. वह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में शतक जमाने वाले पहले कप्तान बन गए. उनके दमदार प्रदर्शन ने इंग्लैंड को मुश्किल हालात से उबारकर यादगार जीत दिलाई.

इंग्लैंड को शुरुआत में लगे बड़े झटके

194 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही. पहली ही गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी ने फिल सॉल्ट को गोल्डन डक पर आउट कर दिया. इसके बाद जोस बटलर भी सस्ते में पवेलियन लौट गए, जिससे उनका खराब फॉर्म जारी रहा. जैकब बेथेल भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और पावरप्ले में इंग्लैंड ने तीन विकेट गंवा दिए. शाहीन ने नई गेंद से शानदार स्विंग और सटीक लाइन-लेंथ का प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट में पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी की.

हैरी ब्रूक ने संभाली जिम्मेदारी

इन झटकों के बीच हैरी ब्रूक ने जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने पावरप्ले में तेजी से रन बटोरे और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया. मोहम्मद नवाज और शादाब खान पर उन्होंने लगातार बड़े शॉट लगाए. ब्रूक ने 50 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण पर पूरी तरह हावी रहे. हालांकि जीत से ठीक पहले वह यॉर्कर पर बोल्ड हो गए, लेकिन तब तक इंग्लैंड जीत के बेहद करीब पहुंच चुका था.

पाक की बल्लेबाजी

इससे पहले पाकिस्तान की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही थी. जोफ्रा आर्चर ने सैम अयूब को जल्दी आउट किया, जबकि कप्तान सलमान अली आगा भी सस्ते में चलते बने. हालांकि साहिबजादा फरहान और बाबर आजम ने पारी को संभाला. फरहान ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों में 63 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. फखर जमान ने भी तेज रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड के स्पिनरों आदिल राशिद और लियाम डॉसन ने बीच के ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाया.

डॉसन ने तोड़ी पाक की लय

डॉसन ने अहम मौकों पर विकेट लेकर पाकिस्तान की लय तोड़ी और 3 विकेट झटके. उस्मान खान और मोहम्मद नवाज के विकेट गिरने से पाकिस्तान अंतिम ओवरों में बड़ी तेजी नहीं ला सका. निर्धारित 20 ओवरों में पाकिस्तान ने प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया, लेकिन ब्रूक की पारी के सामने वह नाकाफी साबित हुआ.

पाक की सेमीफाइनल की राह हुई कठिन

मध्य ओवरों में इंग्लैंड 58/4 और फिर 103/5 के स्कोर पर दबाव में था, लेकिन ब्रूक ने एक छोर संभाले रखा. अंत में मैच आखिरी ओवर तक गया, जहां इंग्लैंड ने संयम दिखाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने लगातार पांचवीं बार मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई. दूसरी ओर, पाकिस्तान के लिए अब सेमीफाइनल की राह कठिन हो गई है और उन्हें अन्य परिणामों पर निर्भर रहना होगा.