Harpreet Brar Celebration: बेथल को बोल्ड कर बराड़ ने लगाई ऐसी दहाड़ कि वायरल हो गया ये फायरी सेलिब्रेशन!

IPL 2026 के एक बेहद रोमांचक और करो या मरो वाले मुकाबले में पंजाब किंग्स के स्पिनर हरप्रीत बराड़ का एक अलग ही रूप देखने को मिला. धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ खेले जा रहे इस हाई-वोल्टेज मैच में बराड़ ने जैसे ही जैकब बेथेल को क्लीन बोल्ड किया, उनका आक्रामक जश्न देखने लायक था.

यह वाकया RCB की पारी के दौरान का है, जब बेथेल ने हरप्रीत बराड़ की लेफ्ट-आर्म स्पिन पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की. लेकिन गेंद सीधे विकेटों में जा घुसी. गिल्लियां बिखरते ही बराड़ के सब्र का बांध टूट गया. उन्होंने हवा में मुक्का लहराते हुए जोर से दहाड़ लगाई और बेहद आक्रामक अंदाज में इस विकेट का जश्न मनाया. इस बड़े विकेट के गिरते ही धर्मशाला का पूरा मैदान दर्शकों के शोर से गूंज उठा, क्योंकि पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिहाज से यह विकेट बेहद जरूरी था.

जैकब बेथेल क्रीज पर काफी खतरनाक नजर आ रहे थे, इसीलिए उनका आउट होना पंजाब के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था. विकेट लेने के बाद बराड़ का यह जोशीला रिएक्शन सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया. फैंस स्पिनर के इस जुनून और आक्रामक अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Aggressive celebration of brar in front of Virat Kohli 🥵🥵 Harpreet Brar is on fire 🔥 #RCBvsPBKS pic.twitter.com/OPf5DXWozv — Indian Cricket (@IPL2025Auction) May 17, 2026

बता दें कि IPL 2026 का यह 61वां मैच दोनों ही टीमों के प्लेऑफ के समीकरण के लिहाज से बेहद अहम है. पंजाब किंग्स को जहां प्लेऑफ की रेस में खुद को जिंदा रखने के लिए हर हाल में यह जीत चाहिए, वहीं RCB इस मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर अपनी स्थिति और मजबूत करने के इरादे से उतरी है.

इस सीजन में हरप्रीत बराड़ पंजाब के लिए सबसे भरोसेमंद स्पिनर बनकर उभरे हैं, जो मुश्किल वक्त में टीम को कामयाबी दिलाते रहे हैं. बेथेल को आउट करने के बाद उनका यह जबरदस्त ‘सेंड-ऑफ’ साफ बयां करता है कि IPL 2026 के इस अंतिम दौर में टीमों पर कितना दबाव और जीतने का कितना तगड़ा जुनून है.