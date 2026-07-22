इंग्लैंड का वो गेंदबाज, जिसे ‘कातिल’ समझती थी दुनिया! सामने आते ही कांपते थे बल्लेबाज

Who Is Harold Larwood: क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई खतरनाक तेज गेंदबाज देखे गए हैं, जिनके सामने बल्लेबाज आने से भी डरते थे. इनमें शोएब अख्तर, डेल स्टेन ब्रेट ली और वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से दुनिया में पहचान बनाई. हालांकि क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा भी तेज गेंदबाज रहा है, जिसे दुनिया कातिल कहती थी. हम बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज हैरोल्ड लारवुड (Harold Larwood) की, जो अपने दौर में दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाते थे. हैरोल्ड लारवुड ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान कई बल्लेबाजों को घायल किया, जिसकी वजह से बल्लेबाज उनके सामने आने से डरते थे.

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को किया घायल

हैरोल्ड लारवुड अपने करियर में साल 1932-33 में ‘बॉडीलाइन एशेज सीरीज’ के दौरान खूब चर्चा में आए. इस सीरीज में उनकी घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे. उन्होंने एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान विल वुडफुल और विकेटकीपर बर्ट ओल्डफील्ड को घायल कर दिया था. इसके चलते ऑस्ट्रेलिया में उनकी छवि एक विलेन के तौर पर बन गई थी. इससे जुड़ा एक किस्सा भी खूब चर्चित है.

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जब बच्चे ने लारवुड को कहा कातिल!

दरअसल, हेरोल्ड लारवुड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में बॉडीलाइन टेस्ट खेला. इसके बाद वह एडिलेड के एक थियेटर में गए थे. वहां पर एक उन्होंने एक बच्चे को उसकी मां से कहते हुए सुना, ‘ममी वह एक कातिल की तरह नहीं दिख रहा है.’ बाद में उन्होंने खुद इस घटना का खुलासा किया था.

हेरोल्ड लारवुड का करियर

करियर की बात करें, तो हेरोल्ड लारवुड ने इंग्लैंड के लिए कुल 21 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 78 विकेट हासिल किए. वहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 361 मैचों में 1,427 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा फर्स्ट क्लास में उनके नाम 7,290 रन भी दर्ज हैं.

साल 1932-33 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई एशेज सीरीज में लारवुड ने सबसे ज्यादा 33 विकेट चटकाए थे. उन्होंने इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के खिलाफ बॉडीलाइन पर गेंदबाजी की. इंग्लैंड के कप्तान डगलस जार्डिन ने लारवुड और अन्य इंग्लिश गेंदबाजों से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की बॉडी की तरफ अटैक करने को कहा था. इसकी वजह से इस सीरीज को एशेज बॉडीलाइन सीरीज के नाम से जाना जाता है.