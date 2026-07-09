एक तरफ मेंस खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट से बना रहे दूरी, दूसरी ओर हरमनप्रीत बोलीं- ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराओ…

एक तरफ जहां भारतीय मेंस टीम के कुछ खिलाड़ी जैसे टेस्ट क्रिकेट से दूरी बना रहे हैं तो वहीं, दूसरी ओर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा है कि महिला क्रिकेट में अब पहले से ज्यादा टेस्ट मैच होने चाहिए. भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में होने वाला टेस्ट मुकाबला काफी खास है, क्योंकि इस मैदान पर पहली बार महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा. हरमनप्रीत ने कहा कि हर खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में महिला खिलाड़ियों को इस फॉर्मेट में ज्यादा मौके मिलेंगे.

हरमनप्रीत ने घरेलू रेड-बॉल क्रिकेट को फिर से शुरू करने की भी जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में महिला क्रिकेट का ज्यादा ध्यान वनडे और टी20 पर रहा है. अगर घरेलू स्तर पर रेड-बॉल क्रिकेट नियमित रूप से खेली जाएगी तो खिलाड़ियों को टेस्ट मैच के लिए बेहतर तैयारी करने का मौका मिलेगा. उनका मानना है कि इससे टीम का प्रदर्शन भी और मजबूत होगा.

लॉर्ड्स में खेलने का सपना हुआ पूरा

भारतीय कप्तान ने कहा कि लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट खेलना हर क्रिकेटर का सपना होता है. उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि यहां पहले कभी महिला टेस्ट मैच नहीं खेला गया. उन्होंने कहा कि देर से ही सही, लेकिन अब महिला क्रिकेट को यह मौका मिला है और पूरी टीम इस ऐतिहासिक मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित है.

इंग्लैंड के खिलाफ जीत का भरोसा

हरमनप्रीत ने कहा कि टी20 विश्व कप में जल्दी बाहर होना टीम के लिए निराशाजनक था, लेकिन अब सभी खिलाड़ी उस हार को पीछे छोड़ चुके हैं. उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पिछले दो टेस्ट मैच जीते हैं और टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी. उनका कहना है कि खिलाड़ी भले ही कम टेस्ट खेलते हों, लेकिन सफेद जर्सी पहनकर मैदान में उतरने का जो उत्साह होता है, वह किसी भी दूसरे फॉर्मेट से अलग होता है.