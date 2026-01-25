हरमनप्रीत कौर को मिलेगा पद्म श्री पुरस्कार, कॉमनवेल्थ से वर्ल्ड कप तक; यहां जानें भारतीय महिला कप्तान की उपलब्धियों और रिकॉर्ड्स

Harmanpreet kaur Padma Shri: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को खेल जगत में उनके असाधारण योगदान के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. यह सम्मान उन्हें महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन करने और अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी व प्रभावशाली नेतृत्व के लिए दिया गया. 2017 विश्व कप सेमीफाइनल की ऐतिहासिक पारी से लेकर कप्तान के रूप में टीम को मजबूती देने तक, हरमनप्रीत भारतीय महिला क्रिकेट की पहचान बन चुकी हैं.

हरमनप्रीत कौर का क्रिकेट करियर

हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे प्रभावशाली और साहसी खिलाड़ियों में से एक हैं. उनका जन्म 8 मार्च 1989 को मोगा, पंजाब में हुआ था. खेल प्रेमी परिवार में पली-बढ़ी हरमनप्रीत के क्रिकेट सफर की नींव उनके पिता हरमनदर सिंह भुल्लर ने रखी, जिन्होंने बचपन से ही उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी. शुरुआती दौर में उन्होंने लड़कों के साथ क्रिकेट खेला, जिससे उनकी फिटनेस, ताकत और आक्रामक खेल शैली विकसित हुई.

हरमनप्रीत कौर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण

हरमनप्रीत कौर ने भारत के लिए 2009 में वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया, जबकि 2014 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया. शुरुआत में एक ऑलराउंडर के रूप में पहचान बनाने वाली हरमनप्रीत जल्द ही भारतीय टीम की सबसे भरोसेमंद पावर-हिटर बल्लेबाज़ बन गईं. उनकी बल्लेबाज़ी में आत्मविश्वास, बड़े शॉट खेलने की क्षमता और दबाव में प्रदर्शन करने का जज़्बा साफ दिखाई देता है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 171 रन

उनके करियर का सबसे यादगार पल 2017 महिला वनडे विश्व कप सेमीफाइनल रहा, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 171 रन की ऐतिहासिक पारी खेली. इस पारी ने न सिर्फ भारत को फाइनल तक पहुंचाया, बल्कि देश में महिला क्रिकेट को नई पहचान दिलाई. वे टी20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनीं और तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं.

CWC25 को जीतने में निभाई अहम भूमिका

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 (CWC25) में भी हरमनप्रीत कौर की भूमिका बेहद अहम रही. कप्तान और सीनियर खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने टीम को मार्गदर्शन दिया और महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया इतिहास. दबाव भरे मैचों में उनकी लीडरशिप और मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदार बल्लेबाज़ी ने टीम के संतुलन को बनाए रखा, जिससे भारत की प्रतिस्पर्धात्मक मौजूदगी और मजबूत हुई.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को दिलवाया सिल्वर मेडल

कप्तान के रूप में हरमनप्रीत ने भारतीय महिला टीम को कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दिलाई हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने से लेकर ICC टूर्नामेंट्स में लगातार मजबूत प्रदर्शन तक, उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है. फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट में भी वे सफल रही हैं और WPL में मुंबई इंडियंस महिला टीम को खिताब दिला चुकी हैं.