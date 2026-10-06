Inside Story: पहले BCCI की रिव्यू मीटिंग, फिर हरमनप्रीत ने छोड़ी कप्तानी! क्या दबाव में दिया इस्तीफा, बंद कमरे में क्या हुआ?

Harmanpreet Kaur Captaincy Resign Inside Story: भारतीय महिला क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. लंबे समय से टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहीं हरमनप्रीत कौर ने अचानक इस्तीफा दे दिया. उन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है. 24 घंटे पहले तक हरमनप्रीत ही भारतीय महिला टीम की कप्तान थी. ऐसे में सवाल है कि आखिर पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ, जिसकी वजह से हरमनप्रीत कौर को कप्तानी छोड़नी पड़ी? क्या हरमनप्रीत कौर के ऊपर किसी तरह का दबाव बनाया गया?

दरअसल, हरमनप्रीत कौर के कप्तानी छोड़ने से एक दिन पहले गुवाहाटी में BCCI की रिव्यू मीटिंग हुई. BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में हेड कोच अमोल मजूमदार, हरमनप्रीत कौर और उप-कप्तान स्मृति मंधाना शामिल हुईं. अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बंद कमरे में BCCI की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि अगले ही दिन हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया? अचानक इस फैसले की वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया?

हरमनप्रीत कौर ने क्यों छोड़ी कप्तानी?

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने कई बड़े मुकाम हासिल किए. कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने पहली बार ICC विश्व कप की ट्रॉफी उठाई. साल 2025 में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप जीता था. इसके बाद हाल ही में भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता.

ऐसे में सवाल उठता है कि इन बड़ी उपलब्धियों के बावजूद हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी से इस्तीफा क्यों दिया. इसके पीछे एक बड़ी वजह उनकी बढ़ती उम्र हो सकती है. हरमनप्रीत कौर अभी 37 साल की हो गई हैं. वह करीब 17 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और लंबे समय से भारतीय टीम की कप्तानी भी कर रही हैं. ऐसे में हो सकता है कि BCCI युवा लीडरशिप की ओर देख रहा हो.

टी20 वर्ल्ड कप की नाकामी बनी वजह

हरमनप्रीत की कप्तानी छोड़ने के फैसले के पीछे की एक बड़ी वजह विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन भी रहा है. इंग्लैंड में खेली गए टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम से काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि टीम इंडिया ने वनडे विश्व कप जीता था. हालांकि इसके बावजूद हरमनप्रीत की टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह भी नहीं बना सकी.

हरमनप्रीत कौर ने 5 महिला टी20 विश्व कप में भारतीय टीम की कमान संभाली, लेकिन एक भी बार ट्रॉफी नहीं जीत पाईं. अब साल 2028 में अगला टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा और उसी साल 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक भी होगी. ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हो रही है. इसके लिए भारतीय टीम अभी से तैयारियों में जुट गई है. ऐसे में सिलेक्टर्स ने टी20 क्रिकेट में नई सोच और युवा लीडरशिप के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया होगा.

स्मृति मंधाना बनेंगी अगली कप्तान!

हरमनप्रीत कौर को भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है. हालांकि पिछले कुछ समय से स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को कप्तान बनाए जाने की मांग की जा रही है. स्मृति मंधाना ने खुद भी कप्तानी करने की इच्छा जताई थी.