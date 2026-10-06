BCCI की रिव्यू मीटिंग के बाद बड़ा फैसला! हरमनप्रीत कौर ने छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी, शेयर किया भावुक पोस्ट

Harmanpreet Kaur Steps Down As Captain: 37 साल की हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने सभी फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए कप्तानी छोड़ने का एलान किया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वह सभी फॉर्मेट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ रही हैं. अब बड़ा सवाल यह है कि हरमनप्रीत कौर की जगह भारतीय महिला टीम की कमान कौन संभालेगा? मौजूदा समय में टीम इंडिया की कप्तानी की सबसे बड़ी दावेदार स्मृति मंधाना हैं.

हरमनप्रीत कौर ने शेयर किया पोस्ट

हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर कप्तानी पद से इस्तीफा देने की जानकारी की. पूर्व कप्तान ने पोस्ट में लिखा, ‘आज, मैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सभी फॉर्मेट्स में कप्तानी छोड़ रही हूं. यह फैसला आसान नहीं है. इसमें बरसों की यादें, भावनाएं, त्याग और ऐसे पल शामिल हैं जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे.

हरमनप्रीत कौर ने आगे लिखा, ‘मैंने इस टीम और भारतीय महिला क्रिकेट के लिए अपना सब कुछ दिया है. अपना खून-पसीना, अपना समय और कई बार, अपने खेल और निजी महत्वाकांक्षाओं का भी कुछ हिस्सा रही हूं, ऐसे पल भी आए जब मुझे अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन, अपनी तरक्की और अपनी चाहतों को एक तरफ रखना पड़ा, क्योंकि मेरा मानना ​​था कि टीम सबसे पहले है.’

BCCI की रिव्यू मीटिंग के बाद फैसला

हरमनप्रीत कौर ने BCCI के साथ रिव्यू मीटिंग के बाद टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया. गुवाहाटी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की रिव्यू मीटिंग हुई थी, जिसकी अध्यक्षता BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने की. इस मीटिंग में भारतीय महिला टीम की ओर से हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, हेड कोच अमोल मजूमदार भी मौजूद थे. इस मीटिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के रोडमैप के बारे में चर्चा की गई.

भारत को जिताया विश्व कप

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में साल 2025 में भारत ने पहली बार विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी. कौर की कप्तानी वाली टीम ने विश्व कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था. इसके अलावा हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम ने लॉर्ड्स में खेले गए ऐतिहासिक टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराकर इतिहास रचा था. इतना ही नहीं, बीते दिनों हरमनप्रीत कौर की टीम इंडिया ने एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया.