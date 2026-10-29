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Viral Video: हरमनप्रीत-स्मृति के बीच क्या हुआ? मैच के बाद हैंडशेक से बनाई दूरी, वायरल वीडियो से बढ़ा सस्पेंस

Smriti-Harmanpreet Handshake Controversy: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो भारत बनाम जिम्बाब्वे के तीसरे वनडे मैच के बाद है, जिसमें सभी खिलाड़ी हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बीच हैंडशेक नहीं होता है. इसको लेकर उनके बीच अनबन के कयास लगाए जा रहे हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 29, 2026 5:00:37 PM IST

क्या स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा?
क्या स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा?


Smriti-Harmanpreet Handshake Controversy: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विमेंस वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही स्मृति मंधावा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 132 रनों का छोटा टारगेट दिया था. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने सिर्फ 17 ओवर में इस टारगेट को हासिल कर लिया. भारत ने आसानी से मैच जीत लिया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद एक छोटी सी घटना ने फैंस का ध्यान खींच लिया. दरअसल, टीम इंडिया की सीनियर बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर और कप्तान स्मृति मंधाना ने मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया. इसको लेकर फैंस ने उनके बीच अनबन की अटकलें लगानी शुरू कर दीं.

क्या स्मृति ने हरमन से नहीं मिलाया हाथ?

दरअसल, वडोदरा में खेला गया तीसरा वनडे खत्म होने के बाद सभी खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए. इसी दौरान देखा गया कि जब हरमनप्रीत कौर टीम इंडिया की कप्तान स्मृति मंधाना के पास हैंडशेक करने के लिए पहुंची, तो  उस समय मंधाना दूसरी ओर देखती नजर आईं. इसकी वजह से उन दोनों के बीच हैंडशेक नहीं हो पाया और हरमनप्रीत कौर आगे बढ़ गईं. वैसे तो यह सिर्फ एक मामूली सी घटना है, लेकिन हाल में हुए बदलावों के चलते फैंस का ध्यान इस पर गया. देखें वीडियो…

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क्या स्मृति-कौर के बीच चल रही अनबन?

फैंस कयास लगाए रहे हैं कि शायद हरमनप्रीत कौर और कप्तान स्मृति मंधाना के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. ऐसी अटकलें उस समय से शुरू हुई हैं, जब हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी से इस्तीफा दिया था. इसके बाद एक दिन के अंदर ही स्मृति मंधाना को भारतीय महिला टीम की कमान सौंपी गई. हरमनप्रीत कौर ने उस समय कप्तानी छोड़ी, जब कुछ ही दिन पहले भारतीय महिला टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था. ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि कप्तानी की वजह से हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के बीच अनबन चल रही है. हालांकि इसको लेकर कोई स्पष्ट सबूत नहीं है.

तीसरे वनडे में क्या हुआ?

मैच की बात करें, तो सीरीज के तीसरे वनडे में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 131 रन बनाए थे. वैष्णवी शर्मा के पंजे में फंसकर जिम्बाब्वे की टीम 39.5 ओवर में सिर्फ 131 रन पर ही ढेर हो गई थी. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 17 ओवर में 2 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया. भारत की ओर से प्रतिका रावल ने नाबाद 59 रनों की पारी खेली. उनके अलावा शेफाली वर्मा ने नाबाद 51 रन बनाए, जबकि हरलीन देओल के बल्ले से 19 रन आए. इसके दम पर भारतीय महिला टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज भी जीत ली.

Tags: Harmanpreet Kaursmriti mandhanaviral video
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