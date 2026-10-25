IND vs ZIM: हरमनप्रीत कौर का नया अवतार! कप्तानी छोड़ते ही बल्ले से काटा गदर, मिताली राज का रिकॉर्ड ध्वस्त

Harmanpreet Kaur 8th ODI Century: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हाल ही में तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ी है. कप्तानी से हटते ही हरमनप्रीत कौर शानदार फॉर्म में लौट आई हैं. उनका बल्ला इन दिनों जमकर बोल रहा है. हरमनप्रीत कौर ने रविवार (25 अक्टूबर) को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में ऐतिहासिक शतक लगाया. उन्होंने 121 गेंद पर 126 रनों की पारी खेली. इसी के साथ हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से महिला वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली दूसरी बल्लेबाज बन गई हैं. इस मामले में भारतीय महिला टीम की कप्तान स्मृति मंधाना पहले नंबर पर हैं.

भारत-जिम्बाब्वे महिला टीम का दूसरा वनडे मुकाबला वडोदरा के कोटंबी स्थित बीसीए स्टेडियम (BCA Stadium) में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने सिर्फ 101 गेंद पर अपना शतक पूरा किया और फिर 126 रन बनाकर आउट हुए. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 15 चौके आए.

हरमनप्रीत ने तोड़ा मिताली राज का रिकॉर्ड

जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक लगाते ही हरमनप्रीत कौर ने मिताली राज (Mithali Raj) का रिकॉर्ड तोड़ दिया. दरअसल, यह महिला वनडे में हरमनप्रीत कौर का वनडे इंटरनेशनल करियर का 8वां शतक है. इसी के साथ कौर ने भारत की पूर्व महान कप्तान मिताली राज को पीछे छोड़ दिया है. मिताली राज के नाम महिला वनडे क्रिकेट में 7 शतक दर्ज हैं, लेकिन अब हरमनप्रीत कौर ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. बता दें कि भारत की ओर से महिला वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड स्मृति मंधाना के नाम दर्ज है. स्मृति मंधाना ने महिला वनडे में 14 शतक लगाए हैं. वहीं, हरमनप्रीत कौर 8 शतक के साथ दूसरे नंबर पर आ गई हैं, जबकि मिताली राज तीसरे स्थान पर खिसक गई हैं.

टी20 में शतक से चूकी थीं हरमनप्रीत कौर

37 साल की हरमनप्रीत कौर कप्तानी छोड़ने के बाद बेहतरीन फॉर्म में चल रही हैं. इससे पहले उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 91 रनों की तूफानी पारी खेली थी. उस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर ने 41 गेंद पर नाबाद 91 रनों की पारी खेली. हालांकि वह अपने शतक से चूक गई थीं. अब उन्होंने वनडे में अपना शतक पूरा किया.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी. भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 328 रन बनाए. भारत की ओर से हरमनप्रीत कौर ने 121 गेंद पर 126 रनों की पारी खेली. उनके अलावा स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने भी शानदार शतक लगाया. दीप्ति शर्मा ने 86 गेंद पर नाबाद 106 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 15 चौके आए. वहीं, सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल के बल्ले से 61 रन आए. अब भारतीय टीम को जीत के लिए 328 रन डिफेंड करने हैं.