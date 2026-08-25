IND vs PAK: 5 सितंबर को आमने सामने होंगे भारत-पाकिस्तान, हरमनप्रीत कौर ने भरी हुंकार, बोलीं- यह हाई-प्रेशर मैच…

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Harmanpreet Kaur on IND vs PAK: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के दबाव को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि दोनों टीमों के बीच मैच हमेशा हाई-प्रेशर होता है. खिलाड़ियों को इस दौरान मैदान के साथ-साथ मानसिक रूप से भी कई चीजों को संभालना पड़ता है. भारत और पाकिस्तान की टीमें 5 सितंबर को एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में आमने-सामने होंगी.
हरमनप्रीत ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में दबाव का सामना करना खिलाड़ियों के लिए सामान्य बात है. लेकिन भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में दबाव का स्तर बिल्कुल अलग होता है. उन्होंने बताया कि इस मैच को सिर्फ क्रिकेट फैंस ही नहीं, बल्कि देश का हर व्यक्ति देखता है. इसलिए कप्तान के तौर पर वह खिलाड़ियों को चीजें आसान रखने और सिर्फ खेल पर ध्यान देने की कोशिश करती हैं.
ऐसा दबाव कहीं महसूस नहीं होता
हरमनप्रीत ने सोनी स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा, “इसमें कोई शक नहीं कि यह हाई-प्रेशर मैच होता है और एक खिलाड़ी के तौर पर आपको कई चीजों से निपटना पड़ता है. हम लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मैच में जिस तरह का दबाव होता है, वैसा दबाव आपको कहीं और महसूस नहीं होता.” उन्होंने कहा कि हर भारतीय की नजर इस मुकाबले पर रहती है. इसलिए वह कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर चीजों को सरल रखने की कोशिश करती हैं.
हरमनप्रीत ने सोनी स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा, “इसमें कोई शक नहीं कि यह हाई-प्रेशर मैच होता है और एक खिलाड़ी के तौर पर आपको कई चीजों से निपटना पड़ता है. हम लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मैच में जिस तरह का दबाव होता है, वैसा दबाव आपको कहीं और महसूस नहीं होता.” उन्होंने कहा कि हर भारतीय की नजर इस मुकाबले पर रहती है. इसलिए वह कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर चीजों को सरल रखने की कोशिश करती हैं.
मेडल जीतना हमारे लिए गर्व होगा
भारतीय कप्तान ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने की अहमियत पर भी बात की; उन्होंने कहा कि क्रिकेटरों के लिए यह आईसीसी टूर्नामेंट से अलग अनुभव होगा. आईसीसी प्रतियोगिताओं में टीम ट्रॉफी के लिए खेलती है, जबकि एशियन गेम्स में देश के लिए व्यक्तिगत मेडल जीतने का मौका मिलता है. हरमनप्रीत के मुताबिक मेडल जीतने की सोच खिलाड़ियों का उत्साह और मोटिवेशन बढ़ाती है.
भारतीय कप्तान ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने की अहमियत पर भी बात की; उन्होंने कहा कि क्रिकेटरों के लिए यह आईसीसी टूर्नामेंट से अलग अनुभव होगा. आईसीसी प्रतियोगिताओं में टीम ट्रॉफी के लिए खेलती है, जबकि एशियन गेम्स में देश के लिए व्यक्तिगत मेडल जीतने का मौका मिलता है. हरमनप्रीत के मुताबिक मेडल जीतने की सोच खिलाड़ियों का उत्साह और मोटिवेशन बढ़ाती है.