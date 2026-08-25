IND vs PAK: 5 सितंबर को आमने सामने होंगे भारत-पाकिस्तान, हरमनप्रीत कौर ने भरी हुंकार, बोलीं- यह हाई-प्रेशर मैच…

ऐसा दबाव कहीं महसूस नहीं होता

हरमनप्रीत ने सोनी स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा, “इसमें कोई शक नहीं कि यह हाई-प्रेशर मैच होता है और एक खिलाड़ी के तौर पर आपको कई चीजों से निपटना पड़ता है. हम लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मैच में जिस तरह का दबाव होता है, वैसा दबाव आपको कहीं और महसूस नहीं होता.” उन्होंने कहा कि हर भारतीय की नजर इस मुकाबले पर रहती है. इसलिए वह कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर चीजों को सरल रखने की कोशिश करती हैं.

मेडल जीतना हमारे लिए गर्व होगा

भारतीय कप्तान ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने की अहमियत पर भी बात की; उन्होंने कहा कि क्रिकेटरों के लिए यह आईसीसी टूर्नामेंट से अलग अनुभव होगा. आईसीसी प्रतियोगिताओं में टीम ट्रॉफी के लिए खेलती है, जबकि एशियन गेम्स में देश के लिए व्यक्तिगत मेडल जीतने का मौका मिलता है. हरमनप्रीत के मुताबिक मेडल जीतने की सोच खिलाड़ियों का उत्साह और मोटिवेशन बढ़ाती है.