हरमनप्रीत कौर ने दिया इस्तीफा, अब कौन संभालेगा टीम इंडिया की कमान? कप्तानी की रेस में ये खिलाड़ी सबसे आगे

Team India Next Captain: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अचानक कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है. उन्होंने सभी फॉर्मेट से टीम इंडिया की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी. अब बड़ा सवाल यह है कि हरमनप्रीत कौर के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कमान कौन संभालेगा? इस रेस में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना सबसे आगे चल रही हैं.

30 साल की स्मृति मंधाना इस समय शानदार फॉर्म में हैं. वह लंबे समय इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाती आ रही हैं. मौजूदा समय में वह भारतीय महिला टीम की उप-कप्तान भी हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि BCCI स्मृति मंधाना को भारतीय महिला टीम की कमान सौंप सकता है.

स्मृति मंधाना का कप्तानी रिकॉर्ड

30 साल की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) का विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में कप्तानी रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने अपनी कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगुलुरु (RCB) को 2 बार (2024 और 2026) में चैंपियन बनाया. इसके अलावा वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी कर चुकी हैं. उन्होंने साल 2019 में सिर्फ 22 साल की उम्र में पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय महिला टीम की कप्तानी की थी. ऐसे में माना जा रहा है कि स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान बन सकती हैं, जो तीनों फॉर्मेट में भारत की कमान संभालेंगी.

हरमनप्रीत कौर ने क्यों छोड़ी कप्तानी?

हरमनप्रीत कौर ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को अचानक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर कर कप्तानी से इस्तीफा दे दिया. यह फैसला तब हुआ, जब एक दिन पहले ही BCCI ने महिला क्रिकेट टीम की रिव्यू मीटिंग की, जिसकी अध्यक्षता BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने की. इस मीटिंग में पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर, उप-कप्तान स्मृति मंधाना और टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार भी शामिल रहे. BCCI की इस मीटिंग में भारतीय महिला टीम के आगे के रोडमैप को लेकर चर्चा की गई.

हरमनप्रीत ने भारत को जिताया वर्ल्ड कप

37 साल की हरमनप्रीत कौर के करियर का सबसे बड़ा और खास दिन 2 नवंबर 2025 रहा, जिस दिन उनकी कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने विश्व कप की ट्रॉफी उठाई. वह भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास की पहली कप्तान हैं, जिन्होंने भारत को ICC विश्व कप जिताया है. हाल ही में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल भी जीता है.