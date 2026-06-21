नो कोहली ना धोनी ना रोहित…,  विश्व कप में हरमनप्रीत कौर ने किया ऐसा कारनामा; देख दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज भी दंग

Harmanpreet Kaur: इंडियन महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में इतिहास रच दिया. उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो पहले कभी किसी पुरुष या महिला क्रिकेटर ने नहीं किया. ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2026 का 18वां मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है, जो हरमन का 200वां T20 इंटरनेशनल मैच है.

200 मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर

हरमनप्रीत कौर 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं. यह ध्यान देने वाली बात है कि अब तक कोई भी पुरुष क्रिकेटर यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया है. पॉल स्टर्लिंग के नाम मेन्स क्रिकेट में सबसे ज्यादा 163 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड है.

रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर

रोहित शर्मा, जो ओवरऑल लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं और T20I से रिटायर हो चुके हैं, ने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मैच खेले हैं. रोहित ने अपने करियर में 159 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.

हरमनप्रीत कौर को दी गई एक खास जर्सी

महिला वर्ल्ड कप में भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच से पहले, उप-कप्तान स्मृति मंधाना और हेड कोच अमोल मजूमदार ने हरमनप्रीत कौर को पूरी टीम के साइन की हुई एक खास ‘200’ जर्सी और कैप दी.