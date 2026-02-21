आखिर क्या है हार्दिक पांड्या की ‘रुद्र’ वॉच में खास? जो दुनिया में सिर्फ 25 लोगों के पास…; जानें कीमत

Hardik Pandya Watch: जब से T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है. तब से सबकी नजर भारत टीम पर है, जो टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्म कर रही है. 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हाई-वोल्टेज मैच में इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को हरा दिया है. इस मैच में कई खास पल कैप्चर हुए. लेकिन इंडियन ऑल-राउंडर हार्दिक पांड्या की घड़ी ने सबका ध्यान खींचा है. हार्दिक की स्काई-ब्लू हनीकॉम्ब रबर स्टडेड घड़ी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. जैसे ही यह वायरल हुई, हर कोई इसकी कीमत, फीचर्स और ब्रांड जानना चाहता था, तो चलिए जानते है…

यह कौन सी घड़ी है और इसकी खासियत क्या है?

हार्दिक पांड्या ने जो घड़ी पहनी है, वह जैकब एंड कंपनी का एपिक एक्स स्पोर्ट ‘रुद्र’ प्रोडक्शन है. रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में इस घड़ी की सिर्फ 25 कॉपी ही अवेलेबल है. यह एक लिमिटेड प्रोडक्शन है, इसलिए सिर्फ घड़ी के शौकीन और जो लोग इस महंगे कलेक्शन को अफोर्ड कर सकता है, वही इसे अफोर्ड कर सकता है. शैव धर्म से इंस्पायर्ड इस घड़ी का डिज़ाइन क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों को दिखाता है. यह भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इसका नाम “रुद्र” है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस घड़ी की कीमत 2.5 मिलियन रुपये तक है, जो पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की महीने की सैलरी से तीन गुना ज़्यादा है.

यह घड़ी बहुत हल्की है।

इस घड़ी में 41 mm का केस है. इसे हल्का बनाने के लिए ग्रेड 5 फिंगरबोर्ड का इस्तेमाल किया गया था. इसे टिकाऊ और आरामदायक दोनों तरह से डिज़ाइन किया गया है. इसके शानदार किनारे और फिनिश इसे रोज़ाना पहनने के लिए आइडियल बनाते है, भले ही यह हाई-लग्जरी कैटेगरी में आती है. इसे खास तौर पर स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, इसलिए स्पोर्टी लुक के लिए डायल स्काई-ब्लू हनीकॉम्ब रबर से बना है. इस घड़ी में एपिक X कलेक्शन का सिग्नेचर डिज़ाइन साफ दिखता है. दिलचस्प बात यह है कि “रुद्र” डायल का डाइमेंशनल विज़ुअल अपील इसकी सबसे खास बात है.

घड़ी की इंजीनियरिंग शानदार

इस घड़ी की कहानी कहने का तरीका कमाल का है. रोडियम-प्लेटेड डायल भगवान शिव के रुद्र रूप को समर्पित है. इसके हाथ त्रिशूल और डमरू को बारीकी से दिखाते हैं, जो विश्वास, संस्कृति और डिज़ाइन की एक अद्भुत कहानी बताता है. यह घड़ी 50 मीटर तक वॉटर रेजिस्टेंट है.