हार्दिक पांड्या की वापसी तय! न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते दिखेंगे, जान लें तारीख

Hardik Pandya in Vijay Hazare Trophy: भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चल रही विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा के आखिरी तीन मैचों में से दो के लिए उपलब्ध रहेंगे. हार्दिक को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए आराम दिया जा सकता है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 31, 2025 6:06:51 PM IST

Hardik Pandya in Vijay Hazare Trophy: भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चल रही विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा के आखिरी तीन मैचों में से दो के लिए उपलब्ध रहेंगे. हार्दिक को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए आराम दिया जा सकता है. जो 11 जनवरी से शुरू हो रही है. वह 3 और 8 जनवरी को विदर्भ और चंडीगढ़ के खिलाफ मैजों में बड़ौदा के लिए खेलेंगे. यह ध्यान देने वाली बात है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा अभी तक नही हुई है. हालांकि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि हार्दिक टी20 वर्ल्ड कप तक सिर्फ टी20 सीरीज में ही खेलेंगे. 

इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया, हां यह कन्फर्म है कि हार्दिक 3 और 8 जनवरी को विदर्भ और चंडीगढ़ के खिलाफ बड़ौदा के मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे. वह 6 जनवरी को जम्मू और कश्मीर के खिलाफ मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपने वर्कलोड को मैनेज करना है.’

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने में दिलचस्पी

रिपोर्ट के अनुसार हार्दिक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने के इच्छुक थे. सूत्र ने कहा “हार्दिक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलना चाहते थे. लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. मैनेजमेंट चाहता है कि हार्दिक न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से फिट रहें.”

हार्दिक पांड्या ने अपना आखिरी वनडे 9 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था. भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा अभी तक नही हुई है. अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति से जल्द ही वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषणा करने की उम्मीद है, रिपोर्ट्स के अनुसार जसप्रीत बुमराह को भी वनडे सीरीज के लिए आराम दिया जा सकता है. इस बीच ईशान किशन टीम में ऋषभ पंत की जगह विकेटकीपर के तौर पर आ सकते है.

