Ind Vs Pak मैच में हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड जैस्मीन वालिया ने लूटी लाइमलाइट, क्रिकेटर को भेजी फ्लाइंग Kiss

नई दिल्ली: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला ज़बरदस्त रहा, जहां भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर मैच अपने नाम किया। वहीं इस बीच भारत की जीत के साथ-साथ ब्रिटिश सिंगर जैस्मीन वालिया की मैच में मौजूदगी भी लाइमलाइट का हिस्सा बनी हुई है। जैस्मीन की उपस्थिति इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अफवाहें हैं कि वे भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को डेट कर रही हैं। लेकिन इस बारे में दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

सफेद ड्रेस और डार्क सनग्लासेस में नजर आईं जैस्मीन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इतना ही नहीं एक वीडियो में वे कैमरे की ओर फ्लाइंग किस करती और फैंस की ओर हाथ हिलाती दिख रही हैं। जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है ये फ्लाइंग किस हार्दिक पांड्या के लिए थी और सिंगर हार्दिक की वजह से ही मैच देखने आई है।

As I said @jasminwalia supporting India for #hardik #INDvsPAK https://t.co/aMnPfn7n3C pic.twitter.com/Oo5Gcx6O2I

