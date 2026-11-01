हार्दिक पंड्या ने MrBeast से जीते 100000 डॉलर, फिर ऐसा काम किया, हर कोई कर रहा सलाम!

Hardik Pandya Donates Prize Money: भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चाहे मैदान के अंदर हो या फिर मैदान के बाहर, वो हमेशा अपने खेल से फैंस का दिल जीत लेते हैं. हार्दिक पांड्या हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर ‘मिस्टर बीस्ट’ (MrBeast) के शो में नजर आए. इस शो में हार्दिक पांड्या ने खास चैलेंज पूरा किया, जिसमें उन्होंने 100,000 यानी 1 लाख डॉलर की प्राइज मनी जीती. हालांकि हार्दिक पांड्या ने इस प्राइज मनी को अपने पास नहीं रखा.

स्टार ऑलराउंडर ने दरियादिली दिखाते हुए इस पूरी प्राइज मनी को जरूरतमंद बच्चों के लिए डोनेट (Donate) कर दिया. उन्होंने इस पैसे को उन बच्चों के लिए डोनेट किया, जिनके पास संसाधनों, शिक्षा और भोजन की कमी है. साथ ही इस रकम से आवारा कुत्तों के लिए आश्रय की व्यवस्था करने में मदद के लिए भी दान किया. इसको लेकर हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ की जा रही है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

हार्दिक पांड्या ने कैसे जीता चैलेंज?

हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने पूरी प्राइज मनी डोनेट करके एक बार फिर बता दिया है कि उनका दिल बहुत बड़ा है. क्रिकेट के मैदान पर अपने आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर हार्दिक पांड्या रियल लाइफ में बड़े दिलवाले हैं. हालांकि अब आपके मन में सवाल होगा कि हार्दिक पांड्या ने कौन से चैलें जीता. दरअसल, यह चैलेंज क्रिकेट का नहीं, बल्कि बेसबॉल का था. बेसबॉल को स्टेडियम के बाहर मारना था, जो खिलाड़ी सबसे पहले 3 शॉट स्टेडियम के बाहर लगाता, उसे चैंपियन घोषित किया जाना था.

🚨 Hardik Pandya featured in MrBeast’s video today! 🤝 MrBeast challenged Hardik to hit a baseball out of the stadium for $100,000 and he actually did it, donating the entire prize to underprivileged kids and street dogs! 💙🇮🇳 https://t.co/JbwmrTTjYS — Boundary Bro (@BoundaryBro) November 1, 2026

हार्दिक पांड्या ने बताया कि उन्होंने पहले कभी बेसबॉल नहीं खेला था. इसके बावजूद स्टार ऑलराउंडर ने अपनी हार्ड हिटिंग से चैलेंज आसानी से जीत लिया. इसमें उनके सामने MrBeast थे, जिन्होंने हार्दिक पांड्या को कड़ी टक्कर दी. पहले तो यह चैलेंज 2-2 से बराबर हो गया था, लेकिन आखिर में हार्दिक पांड्या ने तीसरा शॉट स्टेडियम के बाहर मार दिया. इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने चैलेंज के साथ ही 1 लाख डॉलर भी जीत लिए.

कौन हैं मिस्टर बीस्ट?

बता दें कि दि मिस्टरबीस्ट (MrBeast) दुनिया के सबसे मशहूर यूट्यूब क्रिएटर हैं. उनका असली नाम जिमी डोनाल्डसन है. MrBeast अक्सर दुनिया की मशहूर हस्तियों और खिलाड़ियों के साथ बड़े-बड़े चैलेंज करते हैं. हाल ही में उन्होंने भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ उनके कोलैब किया, जिससे क्रिकेट और डिजिटल एंटरटेनमेंट एकसाथ देखने को मिला. इस दौरान भारत के मशहूर यूट्यूबर कैरीमिनाटी (CarryMinati) भी मौजूद रहे.