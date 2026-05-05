मुंबई इंडियंस की लगातार हार से हार्दिक पांड्या को आया बुखार, सूर्या ने संभाली कमान, खुद बताया सच

नई दिल्ली. आईपीएल 2026 का 47वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया था. इस मुकाबले में मुंबई ने आखिरकार जीत दर्ज कर ली. लेकिन इससे पहले उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था. हालांकि, इस मुकाबले में हार्दिक नहीं खेले थे. सूर्या के अनुसार हार्दिक की तबीयत ठीक नहीं थी और ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी संभाली थी. रोहित शर्मा भी इस मुकाबले में दिखाई दिए थे. उन्होंने शानदार पारी भी खेली थी.

सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान कहा कि टीम पहले गेंदबाजी करना चाहती है क्योंकि मौसम अनुकूल नजर आ रहा है और रात में नमी भी रहने की संभावना है, जिससे दूसरी पारी में मदद मिल सकती है. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ मुकाबलों को देखते हुए टीम इस परिस्थिति का फायदा उठाना चाहती है और गेंदबाजों को मौका देना चाहती है. सूर्यकुमार ने यह भी बताया कि हार्दिक पांड्या अस्वस्थ होने के कारण आज का मैच नहीं खेल रहे हैं, इसलिए वह उनकी जगह टीम की कमान संभाल रहे हैं.

सूर्या ने आगे कहा, प्लेइंग इलेवन में ट्रेंट बोल्ट की जगह कोबिन बॉश को शामिल किया गया है, जबकि रोहित शर्मा की भी वापसी हुई है. टीम की मौजूदा स्थिति पर उन्होंने कहा कि मुंबई इंडियंस इस तरह की परिस्थिति की आदी नहीं है, लेकिन अब उनके पास सिर्फ लड़ने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का विकल्प है. सूर्यकुमार ने कहा कि टीम के पास अभी पाच मैच बाकी हैं और वे अधिकतम मैच जीतने की कोशिश करेंगे, साथ ही अपना चरित्र दिखाते हुए खेल का आनंद लेंगे और फैंस को शानदार प्रदर्शन देंगे.

मैच की बात करें तो लखनऊ सुपरजायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 228 रन का स्कोर खड़ा किया था. लखनऊ को लगा रहा था कि यह स्कोर उनके लिए काफी होगा. लेकिन रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन ने शानदार शुरुआत दिलाई और मुंबई इंडियंस ने 18.4 ओवर में ही जीत हासिल कर ली. रोहित शर्मा ने मैच में 84 और रियान रिकेल्टन ने 83 रन की पारी खेली थी.