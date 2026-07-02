हार्दिक पांड्या नहीं छोड़ेंगे मुंबई इंडियंस? फ्रेंचाइजी ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, CSK ने भी दिया अपडेट

Hardik Pandya Trade: भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. IPL 2026 खत्म होने के बाद से ही हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के ट्रेड को लेकर लगातार खबरें सामने आ रहे हैं. अभी तक कहा जा रहा था कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने वाली है. इस ट्रेड में आईपीएल की कुल 7 फ्रेंचाइजी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इस रेस में चेन्नई सुपर किंग्स सबसे आगे बताई जा रही थी. इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स भी हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं. अब इस ट्रेड डील में बड़ा ट्विस्ट सामने आया है. दरअसल, एक रिपोर्ट के अनुसार, हार्दिक पांड्या के ट्रेड पर मुंबई इंडियंस ने ब्रेक लगा दिया है.

ट्रेड पर CSK-MI ने तोड़ी चुप्पी

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार (2 जुलाई) को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने हार्दिक पांड्या के ट्रेड की बातचीत से साफ इनकार कर दिया है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के CEO काशी विश्वनाथन ने हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर कहा, ‘हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया है और यह पक्का अभी टेबल पर नहीं है. हमें पता है कि कौन सा खिलाड़ी ट्रेड के लिए तैयार है और हम सीजन का अपना रिव्यू पूरा करने के बाद इस पर बात करेंगे, जो चल रहे MLC के बाद ही होगा. इसके लिए अभी बहुत समय है.’

वहीं, मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने भी हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है. फ्रेंचाइजी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘फिलहाल हम खिलाड़ियों के ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं. यह रिव्यू पूरी होने के बाद ही संभव होगा.’ MI के प्रवक्ता ने आगे कहा, ‘हमने अभी अपना पोस्ट सीजन रिव्यू शुरू किया है और टीम की सभी बातों पर गौर करेंगे. इस तरह के किसी भी रिव्यू की तरह, प्लेयर्स के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले कई ऑप्शन और आइडिया को देखा जाएगा.’

हार्दिक पांड्या का क्या होगा IPL में फ्यूचर?

मुंबई इंडियंस के बयान से साफ है कि फ्रेंचाइजी हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने को लेकर जल्दबाजी में नहीं है. फिलहाल फ्रेंचाइजी पिछले सीजन का रिव्यू कर रही है, जिसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा. बता दें कि IPL 2026 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था. मुंबई इंडियंस प्वाइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर रही थी.

हार्दिक पांड्या ने साल 2024 में मुंबई इंडियंस की कमान संभाली थी, जिसके बाद 3 सीजन में सिर्फ एक बार मुंबई ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया है. इसके अलावा हार्दिक पांड्या का गेंद और बल्ले से भी खराब प्रदर्शन रहा था. ऐसे में माना जा रहा है कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ ट्रेड कर सकती है. हार्दिक पांड्या के लिए कई फ्रेंचाइजी बेकरार हैं. ऐसे में हो सकता है कि अगले सीजन हार्दिक पांड्या किसी दूसरी टीम से खेलते दिखाई दें.