IPL में हार्दिक पांड्या के लिए छिड़ी जंग! 1-2, नहीं 7 टीमों ने दिखाई दिलचस्पी, क्या मुंबई करेगी ट्रेड?

Hardik Pandya Trade Deal: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या का IPL 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन रहा था. हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम प्वाइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर रही थी. इस टूर्नामेंट के दौरान हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच तनाव की भी खबरें आई थीं. इसके चलते आईपीएल खत्म होते ही हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के ट्रेड की खबरें सामने आने लगीं. हाल ही में ऋषभ पंत और कुलदीप यादव का ट्रेड हुआ है. ऐसे में हार्दिक पांड्या के ट्रेड की खबरें तेज हो गई हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक पांड्या को 1-2 नहीं, बल्कि कुल 7 टीमें अपनी टीम में शामिल करना चाहती हैं. इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को छोड़कर बाकी सभी आईपीएल टीमें शामिल हैं.

KKR-CSK को हार्दिक पांड्या में दिलचस्पी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, IPL की कुल 7 टीमें हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करना चाहती हैं. इस रेस में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम सबसे आगे हैं. इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स भी हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

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दरअसल, मौजूदा समय में भारत में हार्दिक पांड्या जैसे कम तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. हार्दिक पांड्या लंबे समय से भारतीय टीम के लिए गेंद और बल्ले से मैच विनर खिलाड़ी रहे हैं. साथ ही उनके पास कप्तानी का भी अनुभव है. हार्दिक पांड्या ने साल 2022 में गुजरात टाइटंस को आईपीएल जिता चुके हैं.

🚨 CHENNAI SUPER KINGS IS INTERSTED FOR HARDIK PANDYA 💛 – 7 IPL franchises are looking for Hardik Pandya apart from SRH & RCB 🤯 [Sahil Malhotra from TOI] It’s going to be an exciting contest between CSK & KKR. pic.twitter.com/H0XXAzh8ZM — Johns. (@CricCrazyJohns) July 1, 2026

KKR को सबसे ज्यादा जरूरत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 3 बार की IPL चैंपियन KKR को हार्दिक पांड्या की सबसे ज्यादा जरूरत है. शाहरुख खान की केकेआर को नए कप्तान की तलाश है. अगर हार्दिक पांड्या केकेआर में जाते हैं, तो वह कप्तानी करते दिखाई दे सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स भी हार्दिक पांड्या को कप्तानी देने का प्रस्ताव रख सकती है. बता दें कि पिछले साल राजस्थान रॉयल्स ने अपने कप्तान संजू सैमसन का ट्रेड कर दिया था, जिसके बदले में रविंद्र जडेजा और सैम करने को अपनी टीम में शामिल किया था. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुंबई इंडियंस अगले सीजन से पहले हार्दिक पांड्या को किसी दूसरी टीम में ट्रेड करती है या नहीं.