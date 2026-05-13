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MI ने हार्दिक पांड्या को किया ड्रॉप! धर्मशाला नहीं पहुंचे कप्तान, वायरल पोस्ट से मची खलबली

Hardik Pandya Injury: हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर अकेले प्रैक्टिस करते हुए वीडियो शेयर किया है. इसमें हार्दिक मैदान में अकेले रात के समय नेट्स में पसीना बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 13, 2026 11:21:25 AM IST

हार्दिक पांड्या का इंजरी अपडेट.
हार्दिक पांड्या का इंजरी अपडेट.


Hardik Pandya Injury Update: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पिछले 2 मैचों से बाहर चल रहे हैं. हार्दिक पांड्या ने 2 मई को मुंबई इंडियंस के लिए आखिरी मुकाबला खेला था. उसके बाद से ही हार्दिक पांड्या मैदान से दूर चल रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक पांड्या पीठ में ऐंठन की परेशानी से जूझ रहे थे. इसके चलते उनकी जगह सूर्यकुमार यादव ने 2 मैचों में मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली. हालांकि अब मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के फैंस के लिए खुशखबरी सामने आई है.

हार्दिक पांड्या अगले मैच में वापसी करने के लिए तैयार हो रहे हैं. दरअसल, स्टार ऑलराउंडर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें हार्दिक पांड्या नेट प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो में वह लंबे-लंबे शॉट लगाते दिखाई देते हैं. इससे पता चलता है कि हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट हो चुके हैं.

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क्या हार्दिक पांड्या खेलेंगे अगला मैच?

मुंबई इंडियंस का अगला मैच धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाला है. यह मुकाबला 14 मई को खेला जाएगा. बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या इस मैच में भी वापसी नहीं करेंगे, क्योंकि वह टीम के साथ धर्मशाला नहीं पहुंचे हैं. इतना ही नहीं, फ्रेंचाइजी की ओर से भी हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की फिटनेस को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है. हालांकि हार्दिक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर कर फैंस को संकेत दिया है कि वह मैदान पर वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में फैंस के मन में यह सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्या मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर दिया है. फैंस का कहना है कि अगर हार्दिक फिट हैं, तो फिर वह मुंबई में अकेले प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं.

हार्दिक से छिनेगी कप्तानी?

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की टीम बेहद खराब फॉर्म से जूझ रही है. मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की रेस बाहर हो चुकी है. मुंबई को 11 मैचों में सिर्फ 3 मुकाबले जीते हैं. इस सीजन में हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर भी कई सवाल खड़े हुए. इसके अलावा उनका खुद का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है. हार्दिक पांड्या ने पूरे सीजन में किसी भी मैच में बल्ले या गेंद से कोई खास कमाल नहीं किया. इसके चलते उनकी कप्तानी पर खतरा मंडरा रहा है. पिछले 2 मैचों से हार्दिक की अनुपस्थिति में सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियंस की कमान संभाल रहे हैं. हालांकि इसके बावजूद मुंबई को पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा. मौजूदा सीजन में सूर्यकुमार यादव ने  मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से सिर्फ 1 मैच में मुंबई को जीत मिली है और 2 में हार का सामना किया है. 

Tags: HARDIK PANDYAIPL 2026mumbai indians
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