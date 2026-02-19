‘हैप्पी बर्थडे मेरी प्रिंसेस…’, हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड पर लुटाया बेशुमार प्यार, फोटो शेयर कर किया विश

Hardik Pandya Wishes Girlfriend: स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर एक प्यारी फोटो शेयर की. इस फोटो में दोनों समंदर के किनारे समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं. महिका ने हार्दिक को गले लगाया हुआ है और दोनों का ये पल काफी खुशमिजाज और रोमांटिक नजर आ रहा है. हार्दिक ने फोटो के साथ लिखा, ‘जन्मदिन मुबारक हो, मेरी प्रिंसेस,’ और इसके साथ कई इमोजी भी जोड़े.

पिछले नवंबर में हार्दिक ने अपनी और महिका की छुट्टियों की कुछ और फोटो शेयर की थीं. इन तस्वीरों में दोनों समंदर के किनारे साथ समय बिताते हुए, हंसी-मजाक करते हुए और एक-दूसरे के साथ मजेदार पल बिता रहे हैं. एक तस्वीर तो शायद हार्दिक के फोन की वॉलपेपर या स्क्रीनसेवर भी हो सकती है. तस्वीरों में दोनों कार धोते हुए भी नजर आए, जिसमें महिका ने हार्दिक के साथ मस्ती की. पोस्ट में हार्दिक के बेटे अगस्त्य की झलक भी दिखी.

हार्दिक पांड्या का पिछला जन्मदिन

पिछले साल 11 अक्टूबर को हार्दिक ने अपना 32वां जन्मदिन मनाया. ये जश्न एक बीच लोकेशन पर हुआ था, जिसे रिपोर्ट्स के अनुसार मालदीव बताया गया. हार्दिक ने जन्मदिन की कई फोटोज शेयर कीं, जिनमें एक समंदर किनारे की कोजी फोटो भी शामिल थी, जहां उनके हाथ महिका के कंधे पर थे. इसके अलावा, उन्होंने रात के समय की कुछ ड्रेसअप तस्वीरें भी पोस्ट की. इन पोस्ट्स में चॉकलेट केक, कुछ सरप्राइज और बीच पर हाथ में हाथ डालकर चलते हुए दोनों की वीडियो भी दिखी.

हार्दिक पांड्या और नतासा स्टैंकविक का तलाक

वहीं, हार्दिक पांड्या और नतासा स्टैंकविक ने 2020 में शादी की थी, लेकिन जुलाई 2024 में अलग होने की घोषणा की. हार्दिक ने एक बयान में कहा कि चार साल साथ रहने के बाद उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया. उन्होंने बताया कि ये फैसला उनके और नतासा दोनों के लिए सबसे बेहतर था. उन्होंने ये भी कहा कि उनका बेटा अगस्त्य दोनों के जीवन में रहेगा और वे मिलकर उसकी परवरिश करेंगे.

अगस्त्य 2020 में जन्मे थे और हार्दिक और नतासा दोनों चाहते हैं कि उनके लिए खुशहाल जीवन सुनिश्चित किया जा सके. हार्दिक ने फैंस से इस कठिन समय में प्राइवेसी का सम्मान करने की भी अपील की.