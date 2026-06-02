IND vs AFG: टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज! हार्दिक पांड्या खेलेंगे ODI सीरीज, फिटनेस जांच के लिए पहुंचे CoE

India vs Afghanistan ODI: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) 2 जून (मंगलवार) को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) पहुंचने वाले हैं. हार्दिक पांड्या 11 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम से जुड़ने वाले हैं. इससे पहले वह एक हफ्ते से ज्यादा समय तक इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रहेंगे.

यहां पर उनकी ट्रेनिंग और फिटनेस का पूरा ध्यान रखा जाएगा. दरअसल, हार्दिक पांड्या ने लंबे समय वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. 32 वर्षीय ऑलराउंडर ने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला खेला था. इसके बाद से वह वनडे क्रिकेट से दूर चल रहे हैं.

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे खेलेंगे हार्दिक?

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे. इस सीरीज के लिए स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किया गया है. हालांकि उनकी उपलब्धि ‘फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन’ के अधीन है. इसका मतलब है कि जब हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लियरेंस मिल जाएगा, तो वह वनडे सीरीज में हिस्सा ले पाएंगे.

रोहित शर्मा के खेलने पर भी सस्पेंस

हाल ही में बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे और एकमात्र टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का एलान किया था. इस स्क्वाड में शामिल दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के नाम के आगे ‘फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन’ लिखा गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था. अभी तक रोहित शर्मा को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है. वहीं, हार्दिक पांड्या अगले हफ्ते फिटनेस प्रैक्टिस और मैच सिमुलेशन से गुजरेंगे.

आकिब नबी टेस्ट टीम के कैंप में शामिल

रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को भारतीय टेस्ट टीम के कैंप में शामिल किया जा सकता है. फिलहाल इसको लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि वह इस हफ्ते से टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू करेंगे.

भारत-अफगानिस्तान का शेड्यूल

6-10 जून- एकमात्र टेस्ट (न्यू चंडीगढ़)

13 जून- पहला वनडे (धर्मशाला)

17 जून- दूसरा वनडे (लखनऊ)

20 जून- तीसरा वनडे (चेन्नई)

भारत का वनडे स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा*, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या*, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे.