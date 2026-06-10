IND vs AFG: टीम इंडिया को दूसरा झटका! कोहली के बाद पांड्या भी हुए चोटिल, नहीं खेलेंगे ODI सीरीज?

Hardik Pandya Injury: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर सामने आई है. टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस सीरीज से बाहर हो सकते हैं. हाल ही में हार्दिक पांड्या फिटनेस टेस्ट के लिए बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे थे. बताया जा रहा था कि हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट हैं और वनडे सीरीज में खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिरी समय में उन्हें इंजरी हो गई.

इसके चलते अब हार्दिक पांड्या को अगले 1-2 हफ्तों तक बेंगलुरु में ही रहकर अपनी फिटनेस पर काम करना होगा. हार्दिक पांड्या 11 जून को धर्मशाला में टीम इंडिया से जुड़ने वाले थे, लेकिन अब वह बेंगलुरु में भी रहेंगे. बता दें कि 13 जून से शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ (IND vs AFG) 3 मैचों के वनडे सीरीज की शुरुआत करेगी.

हार्दिक पांड्या को कैसे लगी चोट?

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) भारत की व्हाइट बॉल टीम का अहम हिस्सा हैं. हाल ही में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर से हार्दिक पांड्या को फिट घोषित किया गया था, लेकिन आखिरी समय में उन्हें चोट लग गई. टाइम्स ऑफ इंडिया कि रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि हार्दिक पांड्या को पैर में मामूली मोच आई है, जिससे थोड़ा दर्द हो रहा है. यह कोई गंभीर चोट नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें अगले कुछ दिनों तक पैर पर जोर डालने या वजन उठाने से बचने की सलाह दी है. हार्दिक पांड्या बेंगलुरु में ही रहेंगे और रिकवरी के दौरान टीम ऑफ इंग्लैंड के फिजियो और ट्रेनर्स से सलाह लेंगे.

Hardik Pandya arrived at a hospital in Bengaluru yesterday in his Ferrari for a routine checkup. A huge crowd gathered out side to see him. 🔥 pic.twitter.com/QvGspx7cVD — Instinct (@Clutchxgod33) June 10, 2026

हार्दिक को कौन करेगा रिप्लेस?

हार्दिक पांड्या एक साल बाद वनडे टीम में वापसी करने वाले थे, लेकिन अब फैंस को उनके मैदान पर उतरने का इंतजार करना होगा. अगर हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होते हैं, तो किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में मौका मिल सकता है. हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी पहले से ही टीम इंडिया की स्क्वाड में है, जो प्लेइंग-11 में हार्दिक पांड्या की जगह ले सकते हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीसीसीआई हार्दिक पांड्या की जगह किसी दूसरे खिलाड़ी की टीम में शामिल करता है.

विराट कोहली भी नहीं खेलेंगे सीरीज

अफगानिस्तान सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए यह दूसरा झटका है. इससे पहले भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) इस वनडे सीरीज से बाहर हुए थे. विराट कोहली को आईपीएल 2026 के फाइनल में बल्लेबाजी के दौरान चोट लगी थी. वह हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझ रहे हैं. ऐसे में कोहली को रिकवरी के लिए कुछ हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी गई है.