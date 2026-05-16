IPL छोड़ शादी की तैयारी… हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड संग लेंगे सात फेरे! वायरल पोस्ट की क्या सच्चाई?

Hardik Pandya Marriage Rumours: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. अब हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं. दावा है कि हार्दिक पांड्या अपनी मॉडल गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा से शादी रचाएंगे. हार्दिक पांड्या लंबे समय से माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. उन दोनों को अक्सर साथ में देखा जाता है.

ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा जल्द ही शादी करने जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा 22 मई को एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंध सकते हैं.

22 मई को हार्दिक पांड्या करेंगे शादी?

आईपीएल 2026 में हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं. पिछले कुछ मैचों से हार्दिक पांड्या मैदान से बाहर हैं, क्योंकि उनके पीठ में ऐंठन है. इस बीच हार्दिक पांड्या की शादी की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया है. इंटरनेट पर वायरल पोस्ट में दावा है कि हार्दिक पांड्या 22 मई को माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) से शादी रचाने जा रहे हैं. हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है. पोस्ट में लिखा गया कि ‘हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा 22 मई को उदयपुर में एक निजी समारोह में शादी करने जा रहे हैं.’

Hardik Pandya and Mahieka Sharma are getting married on May 22 in Udaipur in a private ceremony❤️ pic.twitter.com/t3UUwITWSN — Amar💫 (@KUNGFU_PANDYA_0) May 15, 2026

दावे में कितनी सच्चाई?

हार्दिक पांड्या की शादी की खबरों का पोस्ट ‘एक्स’ पर वायरल हो रहा है. वायरल पोस्ट के प्रोफाइल की जांच करे, तो पता चलता है कि यह एक पैरोडी अकाउंट है. इस पेज पर अक्सर आधिकारिक खबरों की नकल करके फैंस को आकर्षित करने वाले कंटेंट पोस्ट किए जाते हैं. साथ ही इस प्रोफाइल का भ्रामक खबरें फैलाने का भी रिकॉर्ड है. ऐसे में इस तरह की अफवाहों में बिल्कुल न फंसे. हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की ओर से उनकी शादी को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है. ऐसे में यह कहना उचित नहीं होगा कि वह शादी करने जा रहे हैं.

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हार्दिक पांड्या का हुआ था तलाक

भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 31 मई 2020 को नताशा स्टेनकोविक से शादी रचाई थी. हालांकि, उन दोनों की शादी ज्यादा समय नहीं चली. जुलाई 2024 में हार्दिक और नताशा ने तलाक ले लिया. इसके बाद हार्दिक पांड्या मॉडल-एक्ट्रेस माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप में आए. बता दें कि हार्दिक पांड्या और नताशा का एक बेटा भी है, जिसके नाम अगस्त्य है. हार्दिक और नताशा अलग होने के बावजूद मिलकर अपने बेटे की परवरिश कर रहे हैं.