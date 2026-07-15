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हार्दिक पांड्या की MI से विदाई… IPL 2027 में कौन संभालेगा कमान? रेस में ये 2 खिलाड़ी

Mumbai Indians: भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज के बीच मुंबई इंडियंस के कैंप से बड़ी खबर सामने आई है. अगले हफ्ते टीम मैनेजमेंट एक रिव्यू मीटिंग कर सकती है. इसमें टीम की कप्तानी और अगले सीजन की तैयारी पर चर्चा की जाएगी.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 15, 2026 1:10:09 PM IST

हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस से विदाई तय!
हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस से विदाई तय!


Mumbai Indians Update: IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस की ओर से कई बड़े अपडेट सामने आए हैं. इस साल के आईपीएल में मुंबई इंडियंस के निराशाजनक प्रदर्शन किया था. हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस प्वाइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर रही थी. इस खराब प्रदर्शन को लेकर लेकर टीम मैनेजमेंट अगले हफ्ते रिव्यू मीटिंग कर सकता है. टीम के हेड कोच महेला जयवर्धने ने IPL 2026 के सीजन की रिपोर्ट टीम मैनेजमेंट को सौंप दी है.

हालिया रिपोर्ट के अनुसार, हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की छुट्टी तय मानी जा रही है. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पिछले 3 सीजन से मुंबई इंडियंस खराब प्रदर्शन कर रही है. ऐसे में फ्रेंचाइजी किसी नए खिलाड़ी को कप्तान बनाने पर विचार कर रही है.

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कप्तानी की रेस में 2 नाम आगे

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की टीम अगले सीजन नए कप्तान के साथ मैदान पर उतर सकती है. फिलहाल कप्तान की रेस में जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा सबसे आगे हैं. हालांकि जसप्रीत बुमराह को लेकर थोड़ा सस्पेंस हैं, क्योंकि वह अक्सर चोट की समस्याओं से जूझते रहते हैं. वहीं, तिलक वर्मा भारतीय टी20 टीम के कप्तान हैं, जो इंडिया ए की भी कप्तानी करते हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट तिलक वर्मा को कप्तान की जिम्मेदारी दे सकती है. इन दोनों के अलावा सूर्यकुमार यादव को भी कप्तानी देने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन सूर्या को कमान मिलने की संभावना कम है.

हार्दिक पांड्या का क्या होगा?

भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने IPL 2024 में पहली बार 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की कमान संभाली थी. पहले सीजन में मुंबई का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जिसके बाद अगले सीजन टीम ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया. इसके बाद IPL 2026 में भी मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा. ऐसे में टीम मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने पर विचार कर रही है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कई टीमों ने हार्दिक पांड्या के ट्रेड में दिलचस्पी दिखाई है. ऐसे में हो सकता है कि मुंबई इंडियंस अगले ऑक्शन से पहले हार्दिक पांड्या को ट्रेड कर दे.

Tags: HARDIK PANDYAIPL 2027mumbai indians
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