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हार्दिक पांड्या OUT, विराट कोहली की फिटनेस पर सवाल, इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन

Hardik Pandya Injury: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंग्लैंड दौरे से पूरी तरह बाहर हो गए हैं. वहीं, विराट कोहली को वनडे सीरीज में खेलने से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा. जानिए पूरी अपडेट...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 20, 2026 3:30:06 PM IST

हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की इंजरी को लेकर बड़ा अपडेट.
हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की इंजरी को लेकर बड़ा अपडेट.


Hardik Pandya Injury: इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) इंजरी की वजह से इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए हैं. हार्दिक पांड्या चोट की वजह से ही अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए थे, जिसके बाद इंग्लैंड दौरे पर उनकी वापसी की उम्मीद थी.

हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच से पहले हार्दिक पांड्या के पैर में मोच आ गई, जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या के मैदान पर वापसी का इंतजार बढ़ गया. अब वह इंग्लैंड दौरे से भी पूरी तरह बाहर हो गए हैं. बता दें कि हार्दिक पांड्या को आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए चोट लगी थी.

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विराट कोहली को लेकर बड़ा अपडेट

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि हार्दिक पांड्या इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए हैं. वहीं, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) के खेलने पर भी सस्पेंस बना हुआ है. विराट कोहली को आईपीएल 2026 के फाइनल में हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. इसकी वजह से विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे. बताया जा रहा है कि विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे. इस सीरीज से पहले 26 जून को विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट होगा. इसके बाद ही तय होगा कि क्या वह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे या फिर नहीं.

कौन लेगा हार्दिक पांड्या की जगह?

हार्दिक पांड्या व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर माने जाते हैं. उनके होने से टीम को अच्छा बैलेंस मिलता है. हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में नीतीश कुमार रेड्डी को टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में मौका मिल सकता है. हालांकि नीतीश रेड्डी पहले से भी भारत की वनडे और टी20 टीम का हिस्सा हैं. ऐसे में किसी अन्य युवा ऑलराउंडर को भारतीय टीम की स्क्वाड में मौका मिल सकता है.

इंग्लैंड दौरे का शेड्यूल

भारतीय टीम इस महीने के अंत में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी. भारत और इंग्लैंड के बीच पहले 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जो 1 जुलाई से शुरू होगी.  इस टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया की स्क्वाड का एलान कर दिया है, जिसकी कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है. वहीं, वनडे सीरीज 14 जुलाई से खेली जाएगी, जिसके लिए जल्द ही स्क्वाड का एलान किया जाएगा.

Tags: HARDIK PANDYAIND vs ENGvirat kohli
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