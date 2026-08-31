Home > खेल > फिट हुआ भारत का स्टार क्रिकेटर, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में करेगा वापसी! बुमराह पर अब भी सवाल

फिट हुआ भारत का स्टार क्रिकेटर, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में करेगा वापसी! बुमराह पर अब भी सवाल

Hardik Pandya Fitness: हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं. नितीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर भी सेलेक्शन की दौड़ में हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता पर अभी स्थिति साफ नहीं है.

By: Satyam Sengar | Published: August 31, 2026 2:08:04 PM IST

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अब फिट हो चुके हैं.
ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अब फिट हो चुके हैं.


Hardik Pandya Fitness: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जल्द ही इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं. करीब पांच महीने से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हार्दिक अब पूरी तरह फिट होने के करीब हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, वह अगले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए सेलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे. हार्दिक लगातार बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनकी फिटनेस में काफी सुधार हुआ है.

हार्दिक पांड्या के अलावा नितीश कुमार रेड्डी भी सेलेक्शन के लिए फिट बताए जा रहे हैं. दोनों खिलाड़ी लंबे समय से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी फिटनेस और ट्रेनिंग पर काम कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, दोनों खिलाड़ी इस समय पूरी ताकत के साथ अभ्यास कर रहे हैं. वहीं, वॉशिंगटन सुंदर भी वापसी की तैयारी में जुटे हैं. उन्हें अफगानिस्तान सीरीज में खेलने से पहले जरूरी फिटनेस क्लीयरेंस हासिल करनी होगी. भारतीय सीनियर सेलेक्शन कमिटी के हेड अजीत अगरकर की अगुवाई में इस सप्ताह टीम सेलेक्शन को लेकर बैठक हो सकती है.

You Might Be Interested In

वॉशिंगटन सुंदर की फिटनेस पर नजर
वॉशिंगटन सुंदर ने हाल ही में चेन्नई में समय बिताया था और अब उनके इस सप्ताह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लौटने की उम्मीद है. पिछले कुछ हफ्तों में उनका वर्कलोड लगातार बढ़ाया गया है. टीम मैनेजमेंट मानता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज सुंदर के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का अच्छा मौका हो सकती है. छोटे फॉर्मेट में वापसी से उन्हें धीरे-धीरे मैच फिटनेस हासिल करने में मदद मिलेगी.

जसप्रीत बुमराह को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं
इस बीच टीम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी नजर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर बनी हुई है. बुमराह श्रीलंका के खिलाफ हालिया दो टेस्ट मैचों की सीरीज में नहीं खेले थे. वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में उनका खेलना अभी तय नहीं है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट इस साल के अंत में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज को भी ध्यान में रख रहा है. हालांकि, अगर उनकी फिटनेस में कोई नई परेशानी नहीं आती है तो एशियन गेम्स के लिए उनकी उपलब्धता की उम्मीद है.

Tags: HARDIK PANDYAhome-hero-pos-4india vs afghanistan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रजत दलाल का थार पार्किंग को लेकर विवाद

August 30, 2026

इन 5 स्मार्टफोन में मिलती है अच्छी परफॉर्मेंस

August 30, 2026

जब सुभाष घई और सलमान खान की हुई लड़ाई

August 30, 2026

T20 के सबसे बड़े रनवीर! पोलार्ड नंबर-1, जानें टॉप-5 में...

August 30, 2026

5 नेता जिन्होंने डिग्री लेने के लिए नहीं देखी उम्र

August 30, 2026

कितनी है चित्रांगदा सिंह की नेटवर्थ?

August 30, 2026
फिट हुआ भारत का स्टार क्रिकेटर, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में करेगा वापसी! बुमराह पर अब भी सवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फिट हुआ भारत का स्टार क्रिकेटर, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में करेगा वापसी! बुमराह पर अब भी सवाल
फिट हुआ भारत का स्टार क्रिकेटर, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में करेगा वापसी! बुमराह पर अब भी सवाल
फिट हुआ भारत का स्टार क्रिकेटर, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में करेगा वापसी! बुमराह पर अब भी सवाल
फिट हुआ भारत का स्टार क्रिकेटर, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में करेगा वापसी! बुमराह पर अब भी सवाल