Hardik Pandya First Reaction: मुंबई छोड़ पंजाब पहुंचे हार्दिक पांड्या, आते ही साफ कर दिया कौन होगा कप्तान? श्रेयस अय्यर को लेकर कही ये बात

Hardik Pandya Reaction After Trade: भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को IPL में नई टीम मिल गई है. IPL 2027 में हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स की ओर से खेलते दिखाई देंगे. मुंबई इंडियंस ने ट्रेड के जरिए अर्शदीप सिंह के बदले हार्दिक पांड्या को पंजाब किंग्स को सौंप दिया है. बुधवार को IPL ने इस ट्रेड की पुष्टि की, जिसमें बताया कि हार्दिक पांड्या अगले सीजन पंजाब किंग्स की ओर से खेलेंगे. वहीं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह IPL 2027 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा होंगे.

पंजाब किंग्स (Punjab Kings) में एंट्री होने के बाद हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) का पहला रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो पंजाब की जर्सी में दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने पंजाब किंग्स की पूरी टीम को शुक्रिया कहा.

हार्दिक पांड्या ने क्या लिखा?

हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ‘सत श्री अकाल, ਪੰਜਾਬ (नमस्ते, पंजाब!). मेरे कैप्टन- श्रेयस. मेरे कोच- रिकी. मेरी टीम- पूरा पंजाब. मैं आपके पीछे खड़ा हूं.’ हार्दिक पांड्या का कहना है कि पूरा पंजाब उनकी टीम है. उनके इस पोस्ट से साफ हो गया है कि वह पंजाब किंग्स की कप्तानी नहीं करेंगे. IPL 2027 में भी श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स की कप्तानी करते दिखाई देंगे. नीचे देखें हार्दिक पांड्या का पोस्ट…







हार्दिक पांड्या को 1.65 करोड़ का फायदा

हार्दिक पांड्या को इस ऐतिहासिक ट्रेड से 1.65 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है. दरअसल, मुंबई इंडियंस ने IPL 2026 के लिए हार्दिक पांड्या को 16.35 करोड़ रुपये की फीस दी थी. वहीं, अब पंजाब किंग्स उन्हें IPL 2027 के लिए 18 करोड़ रुपये देगी. वह 18 करोड़ रुपये की फीस पर पंजाब किंग्स में शामिल हुए हैं. वहीं, अर्शदीप सिंह अपनी मौजूदा 18 करोड़ रुपये की फीस पर मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हैं.

मुंबई इंडियंस के साथ हार्दिक का रिश्ता खत्म

हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने ही पहचान दिलाई, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके रिश्ते फ्रेंचाइजी के साथ अच्छे नहीं चल रहे थे. दरअसल, हार्दिक पांड्या साल 2022 में गुजरात टाइटंस में चले गए थे, जिसके बाद 2024 में उन्होंने ट्रेड के जरिए मुंबई इंडियंस में वापसी की. इस बार हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया. हालांकि उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने लगातार 3 सीजन तक निराशाजनक प्रदर्शन किया. ऐसे में आखिरकार मुंबई इंडियंस ने IPL 2027 से पहले हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने का फैसला किया.

हार्दिक पांड्या का करियर

हार्दिक पांड्या के IPL करियर की बात करें, तो उन्होंने अभी तक इस लीग में कुल 162 मैच खेले हैं. इस दौरान 150 पारियों में हार्दिक पांड्या ने 27.88 की औसत से 2,955 रन बनाए हैं. इसमें 10 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या के नाम 116 पारियों में 33.55 की औसत से 82 विकेट दर्ज हैं.